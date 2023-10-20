美媒：中國增加滾裝船建造　可用於攻台

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台灣的政、軍高層數十年來都在試圖阻止來自海峽彼岸的兩棲入侵。
滾裝船（roll-on/roll-off）可將汽車、卡車、巴士和拖車運送至離岸地點。隨需求成長，滾裝船已成為中國製電動車運至世界各地的重要載具，然而中方戰略人員已考慮在攻台時利用滾裝船。
CSIS在報告中說「滾裝船通常不具殺傷力，但中國軍事規劃者已注意到這種船的軍民兩用性，並正利用這些船來增強中國人民解放軍的戰力」。
中國於2016年通過相關法律，強制中國海運企業必須配合「捍衛國家利益的軍事行動」意味中國在犯台期間可徵用企業的滾裝船。
目前全球有700多艘滾裝船，中國企業運營的滾裝船數不到100艘。
CSIS這篇分析指出，中國造船廠可能在2023至2026年間交付多達200艘滾裝船。
報告稱「換句話說，解放軍缺乏足夠軍事設備運送大量部隊與裝備投入重點戰區。顯而易見的是它需動員更多額外裝備來對台進行大規模的聯合登陸作戰」。
新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）國防與戰略研究所高級研究員許瑞麟告訴「新聞周刊」，滾裝船可以有不同用途。
許瑞麟說：「這裡需考慮兩種情況：和平時期的灰色地帶和戰時的應急。滾裝船在灰色地帶的使用機會相當有限，然而任何具特定用途的民間船隻，都可用於緊急情況，這裡並不僅只於滾裝船。」
許瑞麟還說，在北京發動攻擊期間，滾裝船等同於在大陸與台灣之間形成一座海上橋梁。
他說：「在戰時，這些船隻可於灘頭堡建立後搭載後續部隊渡海，台灣的港口屆時當然已為解放軍占領與控制。解放軍可經由這座聯接大陸的『海橋』維繫在台灣作戰的部隊，獲得後方的補給支援。」
解放軍現有的海軍能力有限，滾裝船在攻台期間可以彌補兩棲車輛不足的缺口。
滾裝船可彌補目前解放軍犯台時所不足的渡海能力。
許瑞麟指出，總體而言除在衝突時期明顯需要此類船隻維持戰力外，北京加碼滾裝船一事也與正視海軍相關特種艦艇數量短缺有關，例如071型綜合登陸艦與075型兩棲攻擊艦，整個計畫的主要推手正是中華人民共和國龐大、高產能的造船業。
雖然滾裝船看似是北京在戰爭期間對台用兵的完美手段，但深入細究會發現，這些船也將成為攻擊目標。
CSIS報告提到滾裝船很容易成為搭載反艦飛彈的攻擊機、軍艦的活靶。許瑞麟也有類似看法。
許瑞麟說：「滾裝船在戰時構成威脅的程度，取決於中國能從空中、海上提供的保護。北京要能確保這支滾裝船隊不但能生存，還要能抵禦敵人對滾裝船母港的中方港口，以及造船基礎設施的攻擊。」
許瑞麟表示，這意味中國需取得及確保在戰區的海、空優，滾裝船才能在戰時構成威脅。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1121020