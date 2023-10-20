純網銀砸錢搶客！新戶祭雙10%定存、繳費回饋　活儲最高6%優惠

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不過，3家純網銀除積極擴展新業務，也持續砸錢祭出各種優惠，以爭取新客戶擴大市場。以樂天銀行來說，今日就推出專屬於新客戶的短天期優惠存款，只要在2023年10月1日後開戶的新戶，存款7天享有存額無上限，就可以領到以年利率1.6%計付的優惠利息。樂天銀行強調相較於活儲的每月領息，7天期的「類活存」，只要週週期滿再續存，不僅讓民眾可「週週領息」，還可在活動期間內享受無上限的資金一率到底都是1.6%年利率，靈活的存款方案，讓客戶在定存與活儲間又多了新選項，比一般活儲牌告利率高，又比定存來得靈活，每週領息後再決定要動用或是續存，適合上班族與投資人士的資金存放選擇。
除了7天期存款優惠利息外，樂天銀行還提供雙10%的新戶禮活動，包括1個月存款1萬元定存10%年利率，還有首3個月使用樂天帳戶繳費享現金回饋10%，每人每月回饋金額上限新台幣100元，活動期間總回饋上限新台幣300元。同時登入APP還可先領取登入禮現金新台幣300元，加起來新戶可領到超過新台幣600元的現金。
雖然當前非現金交易愈發普及，但仍民眾仍有收到大筆現金的機會，為免除客戶攜帶大量現金的不便，將來銀行也祭出ATM跨行存款免手續費的優惠，讓客戶可以就近在全台任一ATM存款，免去心理負擔，再加上開業以來一直持續優待的「66次跨行轉帳及6次跨行提款」免手續費回饋，滿足民眾線上轉帳、線下提款及存款國人3大金融需求。同時，將來銀行也持續端出最高6％支付神級回饋至年底，還有新戶享活儲最高6％、最長60天的超高優惠，且活儲不分新舊戶享利率最高1.3%等優惠。