▲私密處痘痘別亂擠或不管！醫指８原因未必是痘痘，４情況速就醫

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郭安妮醫師表示，女性私密處發現像痘痘一般的腫塊時，有時確實可能就是皮脂腺塞住產生毛囊炎，也就是所謂的「痘痘」，原因通常就像臉部的痘痘一般，不外乎是因為不潔、感染、阻塞等所造成。但腫塊也有可能是其他原因所引起。
醫師說明，像是負責潤滑陰道的巴氏腺，就也可能因為私密處不乾淨受感染、或是生活型態不佳，使得巴氏腺阻塞而腫大形成「巴氏腺囊腫」。另外，也可能是因免疫力下降等原因所產生的疱疹，例如皮蛇，或是第二型單純疱疹病毒（HSV-2）。而因黴菌感染、會產生塊狀或豆腐渣狀分泌物的念珠菌感染，也會使得私密處紅腫，長出類似痘痘的腫塊。接觸到過敏原等形成的皮膚過敏也會有小丘疹，這也可能發生在私密處。其他也包含瘜肉、惡性腫瘤、異位性皮膚炎、性病菜花等，形成像是痘痘的腫塊原因非常多，未必是「真的痘痘」，即便形體非常像，也須經過醫師診斷才有助真的改善及治療。
私密處長出東西盡早檢查，別自行處理或放著不管！
自行處理會怎樣？郭安妮醫師表示，正因為私密處長出像痘痘的東西，背後的可能性非常多，未必是痘痘，因此相當不建議民眾自行處理。即便是痘痘，在非無菌的環境處理下，也有可能使得痘痘發炎、更進一步感染，甚至引起蜂窩性組織炎、敗血症，更遑論是其他非痘痘的原因。
放著不管會怎樣？除此之外也不建議放著不管。雖說痘痘放著不管確實也有可能自行消失，但還是有惡化的機會。而若以較常見、嚴重性不高的「巴氏腺囊腫」來說，是有可能持續阻塞而腫大，形成像鳥蛋一般的大小，影響生活。若是較嚴重的問題，例如惡性腫瘤，延誤就醫後續處理自然會相當不易。
可以做些什麼？郭安妮醫師建議，民眾若發現私密處有疑似痘痘的東西，還是盡早檢查確認原因並治療為佳。若要自行處理，能做的就是穿著寬鬆的褲子、盡量保持通風，並且注意毛巾、內褲等清潔，以及性生活注意衛生安全、避免性病傳染，也維持良好的生活、作息、飲食。
私密處有像痘痘的東西？４種情況速就醫別再拖！
雖說鼓勵民眾發現私密處有類似痘痘的東西，盡量第一時間前往檢查，不過相信還是有很多民眾看到私密處有痘痘時，多會想再觀察一下，郭安妮醫師提醒，若要觀察最多就觀察個3天，因為若真的是痘痘、且自行好轉的痘痘，通常約2-3天便可發現好轉。換句話說，若是３天還不見好轉，就可能是其他問題，或者目前的方式並無法使痘痘自行康復。
除此之外，若是腫塊出現紅腫熱痛，得要小心通常是患部惡化的警訊，可能正往蜂窩性組織炎、敗血症發展，若是合併出現發燒，或是四肢無力、癱軟、強烈睡意等症狀，通常更是意味著更加嚴重。上述這些情況都應盡速就醫，不可再拖。
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