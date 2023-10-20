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金鐘紅毯／蔡詩芸急甩婚變傳聞！零防護秀「火辣麥當勞型美胸」

▲蔡詩芸零防護辣曬性感「麥當勞型」美胸，與《大嘻哈時代2》團隊一起走紅毯。（圖／NOWnews攝影中心）
▲蔡詩芸零防護辣曬性感「麥當勞型」美胸，與《大嘻哈時代2》團隊一起走紅毯。（圖／NOWnews攝影中心）

記者吳雨婕、詹鎰睿／台北報導

第58屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（20）日在國父紀念館舉行，星光大道率先於傍晚5點登場，由黃豪平和巴鈺擔任「雙現場」主持人，身為節目《大嘻哈時代2》導師之一的蔡詩芸與節目製作團隊一起走紅毯，她身穿黑色超深V禮服，秀出性感麥當勞型美胸比美。

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蔡詩芸近來深陷婚變傳聞中，但她以行動破除傳聞，在月初時與孩子、老公王陽明一起同遊沖繩，還曬出與老公擁抱的超甜閃照，羨煞所有人。而今天蔡詩芸身穿深V黑色禮服，辣曬性感「麥當勞」型美胸，與《大嘻哈時代2》的製作團隊一起走紅毯，他們一行人氣勢十足地表示：「告訴他們（其他入圍者）是白來的！」《大嘻哈時代2》入圍本屆「綜藝節目獎」，而該節目已經奪下走鐘獎的「最佳節目獎」，能不能突圍抱走金鐘獎綜藝節目獎，值得期待。

受訪時，蔡詩芸再度被問到婚姻狀況，她提到出門前老公王陽明有特別祝福她，「（夫妻）感情一直都不錯。」今天的禮服如此火辣，被問到有沒有做防護措施，她噴笑直言：「我沒有做耶！」此外， 《大嘻哈時代2》的製作人陳鎮川，他身兼天后張惠妹（阿妹）的經紀人，先前傳出阿妹「好事近了」，對此他笑回：「我得獎就告訴你。」

▲蔡詩芸與《大嘻哈時代2》的團隊一起走紅毯。（圖／NOWnews攝影中心）
▲▼蔡詩芸（上圖、下圖第二排中）與《大嘻哈時代2》的團隊一起走紅毯。（圖／NOWnews攝影中心）
▲蔡詩芸與《大嘻哈時代2》的團隊一起走紅毯。（圖／NOWnews攝影中心）
 

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