金鐘紅毯／原子少年來了！FEniX、VERA勁裝帥炸　全場粉絲爆尖叫

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FEniX浦洋、峻廷為了幫《原子少年》奪得最佳綜藝節目獎助攻，身上戴有水晶當作幸運物，VERA以貴族風的白色穿搭走上紅毯，孟維特地畫雀斑妝增添混血兒風味，巴比透露為了最具人氣節目獎，6位成員都親自一起投票，「自己投完一定會分享給粉絲，投爆！」
其中土星呂植宇也帥氣出席，他以Dior雙排扣西裝帥氣走上紅毯，西裝外套裡面僅傳黑色馬甲，造型神祕又有魅力，呂植宇與Ozone佳辰、U:NUS昱廷等人自組創作團體「亞特蘭提斯」，在金鐘獎看到有人舉牌「亞特」格外開心，亞特蘭提斯沒能到的成員也有給予祝福跟加油，呂植宇也預計明年推出個人單曲，展現創作才華。
第58屆金鐘獎節目類下午5點星光大道登場，晚間7點舉行頒獎典禮，播出平台國內電視直播在三立都會台與公共電視、MOD直播在三立戲劇台；官方網路頻道則是金鐘58官網、金鐘官方YouTube，廣播調頻在好事989電台，數位直播包括三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV，影音平台直播是Vidol影音平台。
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