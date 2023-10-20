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金鐘紅毯／原子少年來了！FEniX、VERA勁裝帥炸　全場粉絲爆尖叫

▲《原子少年》團隊FEniX、VERA、木木及製作人謝皓倫踏上星光大道。（圖／NOWnews攝影中心）
▲《原子少年》團隊FEniX、VERA、木木及製作人謝皓倫踏上星光大道。（圖／NOWnews攝影中心）

記者楊穎軒、羅凌筠／台北報導

第58屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（20）日在國父紀念館舉行，星光大道率先於傍晚5點登場，由黃豪平和巴鈺擔任「雙現場」主持人，去年爆紅的原子少年由出道男團FEniX、VERA代表踏上紅毯，11位少年加上暖心學姐、主持人木木和製作人謝皓倫（Allen）陣仗頗大，引發守候多時的粉絲尖叫，FEniX浦洋表示，很高興也很感謝大家一路以來支持原子少年，謝皓倫說：「希望每個人都能看到《原子少年》表演者和幕後工作團隊！」

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▲FEniX、VERA、木木代表《原子少年》節目出席金鐘獎。（圖／NOWnews攝影中心）
▲FEniX、VERA、木木代表《原子少年》節目出席金鐘獎。（圖／NOWnews攝影中心）
被問及有沒有信心拿下綜藝節目獎，謝皓倫說信心有八成 ，如果得獎，第二季的飛行導師會加碼更厲害的內容，木木幫其他不能到場的原子少年加油，「我相信大家就算今天有其他工作，也會一起集氣，《原子》一家親。」 

FEniX浦洋、峻廷為了幫《原子少年》奪得最佳綜藝節目獎助攻，身上戴有水晶當作幸運物，VERA以貴族風的白色穿搭走上紅毯，孟維特地畫雀斑妝增添混血兒風味，巴比透露為了最具人氣節目獎，6位成員都親自一起投票，「自己投完一定會分享給粉絲，投爆！」

其中土星呂植宇也帥氣出席，他以Dior雙排扣西裝帥氣走上紅毯，西裝外套裡面僅傳黑色馬甲，造型神祕又有魅力，呂植宇與Ozone佳辰、U:NUS昱廷等人自組創作團體「亞特蘭提斯」，在金鐘獎看到有人舉牌「亞特」格外開心，亞特蘭提斯沒能到的成員也有給予祝福跟加油，呂植宇也預計明年推出個人單曲，展現創作才華。

▲FEniX、VERA粉絲一睹偶像風采。（圖／記者詹鎰睿攝）
▲FEniX、VERA粉絲守候金鐘獎紅毯一睹偶像風采。（圖／記者詹鎰睿攝）
第58屆金鐘獎節目類下午5點星光大道登場，晚間7點舉行頒獎典禮，播出平台國內電視直播在三立都會台與公共電視、MOD直播在三立戲劇台；官方網路頻道則是金鐘58官網、金鐘官方YouTube，廣播調頻在好事989電台，數位直播包括三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV，影音平台直播是Vidol影音平台。

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