金鐘58／玖壹壹合體男神陳柏霖 CUE言言台上搖奶昔：斜槓很難
第58屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（20）日晚間7點在國父紀念館舉行，由劉品言、陳亞蘭擔任主持人，第三段表演節目「歡迎光臨實境秀」由玖壹壹春風、洋蔥、建志親自演出並重現《來吧！營業中2 星之沙龍》、《神秘五金行》等實境節目場景，男神陳柏霖友情客串，主持人言言還在台上搖奶昔，哀怨吐心聲：「斜槓沒有那麼簡單！」
記者楊穎軒／綜合報導
建志提出疑問：「光當明星就很忙了！幹嘛還要做實境秀，搞死自己？」令人發笑，玖壹壹現場帶來〈嘎勒阿勒〉、〈鄉下來的〉、〈明天再擱來〉3首金曲，唱到一半秀出《老少女奇遇記》主持群的復古手繪海報，讓台下的楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文大為驚喜，而玖壹壹極具本土味的風格擄獲網友的心，有人發現洋蔥瘦了許多，整個人帥度提升。
第58屆金鐘獎節目類下午5點星光大道登場，晚間7點舉行頒獎典禮，播出平台國內電視直播在三立都會台與公共電視、MOD直播在三立戲劇台；官方網路頻道則是金鐘58官網、金鐘官方YouTube，廣播調頻在好事989電台，數位直播包括三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV，影音平台直播是Vidol影音平台。