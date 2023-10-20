只剩24小時！加薩醫院電力將耗盡 醫生警：很多病人面臨死亡風險
以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯衝突已持續數週，近日以色列宣布對加薩走廊實施全面圍困政策切斷當地水、電和燃料供應，並發動無預警的空襲反擊。國際醫療人道援助組織「無國界醫生」（MSF）19日表示，加薩內部最大的阿爾希法醫院（Al-Shifa hospital）擁有的燃料只夠發電機再運轉24小時，在缺電的狀況下，將會有許多病患喪生。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《CNN》報導，自從哈馬斯在10月7日向以色列發動突襲之後，以國展開空襲反擊，造成加薩地區數千人死傷。「無國界醫生」協調員湯瑪士（Guillemette Thomas）表示，醫院內的患者在接下腳洗石內將面臨嚴重死亡風險，因為他們無法獲得醫療援助。
湯瑪士警告，加護病房、新生兒、使用呼吸裝置者面臨風險特別高，由於藥物普遍短缺，患有糖尿病、癌症等慢性疾病患者以及孕婦也面臨風險Ｍ「沒有電，很多患者都會死」。
報導指出，無國界醫生多年來一直在阿爾希法醫院為燒傷患者提供照護，該醫院是加薩為數不多還有電力供應的地方之一，也是提供阿赫利浸信會醫院（Al-Ahli Baptist Hospital）爆炸事件傷者治療之處。
湯瑪士指出，許多巴勒斯坦民眾在尋找能躲避轟炸的避難場所，目前也有數千人在阿爾希法醫院避難。無國界醫生指出，醫院重新開放至關重要，必須確保定期停火，以便將燃料和藥品運送到醫院。