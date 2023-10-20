城中城火災催生！全台首張產險微型保單 屏縣逾4萬弱勢者受惠
為擴大對弱勢族群的保障，在金管會指導下，國內首張財產保險微型保單「火災不便費用保險」推出，南山產險今（20）日更透過南山人壽慈善基金會捐贈保費，屏東縣也成為全台第一個將縣內低收入戶及中低收入戶納保的縣市，預計將有逾４萬位符合條件的縣民，皆能在無須負擔任何保費的情況下，獲得此項保障，若其居住處所不幸遭受火災事故，導致建築物本身或屋內物品毀損，將提供每人定額8000元的火災不便費用保險金，同一次事故給付1次，保險期間內最高可給付2次。
記者顏真真／台北報導
南山產險指出，推出這張保單的初衷，源自於110年10月高雄市鹽埕區發生的「城中城」大樓火災事件。該場大火當時釀成重大死傷，後續更發現大樓裡的住戶，有許多獨居長輩、失智、身心障礙及經濟弱勢者，在日常生活都成問題的狀況下，根本無餘力去顧及保險保障，120戶的套房中僅9戶有投保住宅火災保險。
當時，南山人壽在災難發生後啟動關懷措施，動員在地通訊處與義工夥伴探視，無論是保戶或非保戶皆提供慰問金。而災難之後，南山也思考火災往往造成人們的財產付之一炬，迫切需要一筆急難救濟助金解決像是基本飲食、臨時住宿等燃眉之急，因此有了催生財產保險微型保單的念頭。
在今日的捐贈合作記者會上，屏東縣縣長周春米也提到，屏東縣政府自105年與南山人壽慈善基金會合作推動微型保險迄今，已協助超過16萬人次的低收入、中低收入戶及身心障礙者投保南山人壽微型傷害保險，截至今年南山人壽慈善基金會累計捐款逾新台幣3300萬元。今年更將火災不便費用保險納入微型保險，以因應急難事故，將使弱勢保障更多元化。