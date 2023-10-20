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定期檢測骨質密度　運動防骨鬆也強化骨骼

▲定期檢測骨質密度　運動防骨鬆也強化骨骼
▲定期檢測骨質密度　運動防骨鬆也強化骨骼

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】58歲的劉大姐最喜愛的休閒活動是登山健走，平時總是活力滿滿，但某次登山時因下雨過後的路面較滑，讓她不慎滑倒，情急之下用手撐地，一瞬間感覺手腕劇痛無比，就醫後發現原來她有骨質疏鬆症，脆弱的骨骼承受不住跌倒的衝擊，最終釀成手腕骨折！

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骨鬆常見長者　脆弱骨質堪憂

恩主公醫院骨科姜志勇醫師表示，骨鬆除了常見於高齡長輩外，臨床上有許多50歲以上婦女，自覺身體勇健，因為跌倒或外力造成的突發性骨折，就醫才知道支撐自己多年的骨骼這麼脆弱。

姜志勇醫師說明，人體骨頭中的骨質會隨年紀增長日漸流失，骨質流失過多會使得骨骼形成許多孔隙，變得脆弱易斷，尤其女性在停經後因為荷爾蒙減少，骨質流失速度會更快。不少骨鬆病人骨質脆弱到連日常生活的壓力都承受不住，可能跌個跤，髖部或手腕就骨折，或只是咳嗽、打噴嚏，彎腰就造成脊椎骨折。

定期骨密檢查　趁早存下骨本

姜志勇醫師建議民眾應定期進行骨質密度檢測，婦女在停經後或至少65歲時進行骨密篩檢，男性於70歲左右進行檢測，盡早發現治療，避免骨折風險增加。確診骨鬆應積極治療，若骨密度太低「亮紅燈」，要趁骨鬆前快點存骨本。

中華民國骨質疏鬆症學會理事、家庭醫學科主任黃駿豐醫師指出，曬太陽、均衡飲食，正確地補充鈣片、維生素D都有助累積骨本，此外，運動也能幫助維持健康骨骼，例如快走、慢跑、重量訓練，甚至許多長輩喜愛跳的廣場舞，透過這些運動可在骨骼上施加壓力，讓骨骼變得更強壯。提醒高齡長輩，平時也要增加肌力與平衡力訓練，步態穩定才能抵抗跌倒的可能，避免跌倒後嚴重併發症帶來的死亡風險。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59596

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