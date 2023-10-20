金鐘紅毯／《原子少年》搶綜藝節目獎 FEnix戴幸運水晶集氣
第58屆金鐘獎星光大道今（20）日傍晚5點登場，選秀節目《原子少年》入圍最佳綜藝節目獎，從節目爆紅的FEniX、VERA、呂植宇、唐立杰、劉新民、陳水豐、峻瑋與製作人謝皓倫（Allen）、主持人木木（林葦妮）一起走紅毯，FEniX浦洋、峻廷為了幫《原子少年》奪得最佳綜藝節目獎助攻，身上戴有水晶當作幸運物。
記者羅凌筠／台北報導
VERA以貴族風的白色穿搭走上紅毯，孟維特地畫雀斑妝增添混血兒風味，巴比透露為了最具人氣節目獎，6位成員都親自一起投票，「自己投完一定會分享給粉絲，投爆！」唐立杰、劉新民、陳水豐與峻瑋的服裝主題是紳士風，不忘戴著行星飾品代表節目，他們受訪也說：「以前自己看電視的畫面，現在變成自己站上去，感覺很不一樣。」
呂植宇以Dior雙排扣西裝帥氣走上紅毯，西裝外套裡面僅傳黑色馬甲，造型神祕又有魅力，呂植宇與Ozone佳辰、U:NUS昱廷等人自組創作團體「亞特蘭提斯」，在金鐘獎看到有人舉牌「亞特」格外開心，亞特蘭提斯沒能到的成員也有給予祝福跟加油，呂植宇也預計明年推出個人單曲，展現創作才華。
被問及有沒有信心拿下最佳綜藝節目獎？製作人謝皓倫說信心有8成 ，如果得獎，第二季的飛行導師會加碼更厲害的陣容，木木幫其他不能到場的原子少年加油，「我相信大家就算今天有其他工作不能來，也會一起集氣，《原子少年》一家親。」