▲好羨慕能用嘴吃飯…　「吞嚥團隊」為84歲翁圓夢移除鼻胃管

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「多練習，不要放棄。」邱爺爺說，自己雖高齡仍能移除鼻胃管，相信多數病友一定也能做到。雖然復健的過程很辛苦，但只要好好配合治療師的建議與方法，積極進行吞嚥訓練，就有機會慢慢地恢復由口進食，讓開口好好吃飯不再是一件難事。
邱爺爺很感謝治療師幫助，才能掌握安全吞嚥不嗆咳的方法，經過1年多的練習，終於成功拔除鼻胃管恢復以口進食。為避免食物卡在喉嚨、掉入氣管，他每吃一口還會搭配「咳」一聲，再吞口水清除食物殘渣。練習過程雖然辛苦，但只要在自己體力允許的範圍內，不管坐著、躺著都會自主訓練吞口水，持續不懈。
以吞練吞 自主訓練門諾醫院聽語治療師陳姵雯表示，邱爺爺復健態度正向，搭配吞嚥內視鏡檢查結果，不斷「以吞練吞」自主訓練，去年9月喝水還會進到氣管、食物也吞不乾淨，經過積極練習後，今年3月呼吸道保護功能進步，食物的吞嚥更顯順暢。持續復健下，7月安排第三次內視鏡，檢查後發現邱爺爺已可吞下較軟質地食物，加上運用咳嗽策略，能夠主動清乾淨食物，避免跑進氣管內，因此拔除鼻胃管。
門諾醫院吞嚥團隊表示，依病人體能與病況，吞嚥訓練時間有所不同，鼓勵病患在放置鼻胃管初期，把握時機及早開始復健，避免吞嚥肌群持續退化，造成長期仰賴灌食。只要願意積極治療，就有機會能夠拔除鼻胃管，安全由口進食適合自己的餐食。
吞嚥照護 領先全台門諾吞嚥團隊率先全台推動吞嚥照護，從醫院延伸至居家，吞嚥攝影檢查、實證治療也皆獲國際認證，去年更以「後山曙光看見吞嚥，打造台灣吞嚥照護新里程碑」拿得國家品質標章；同時籌建「不放棄的醫願」健康管理中心大樓，期盼幫助吞嚥障礙的長輩，有更多空間及設備治療，重拾吃的尊嚴、滿足生活的願望，目標籌建2億元，迄今募款進度約54％。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59587
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