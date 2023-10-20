第六屆潮創客競賽今頒獎 青創菁英齊聚僑光競技

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「新創團隊組」的冠軍為臥虎藏龍、亞軍為高光紅外與鷗飛聽OFITING、季軍是萱逸桐幻境工程、GNSS高精度定位和JLL等團隊。另外，大會為鼓勵參賽團隊，特設入圍複賽的創客獎勵金，以及進入決賽而未獲獎的產業/新創優選獎獎勵金，獎勵團隊努力不懈，繼續提升挑戰創業實力。
由創博匯雙創服務有限公司、僑光科技大學、中華臺灣潮凶同鄉總會、台灣潮籍博士團等共同舉辦的「2023第六屆潮創客大賽」， 今年邁入第六屆，本著「有潮水的地方，就有潮汕人；有商機的地方，就有潮商」理念，在眾多前輩支持下，新世代潮汕商幫聚集各地能量，為大賽提供充分協助。
頒獎典禮由總會創會會長李南賢博士擔任大賽主席，出席貴賓有僑光科技大學陳伯濤董事長伉儷、校長余致力博士、中華臺灣潮汕同鄉總會常務理事陳鈞定，以及多所大學系所代表與企業董事長。這種以創業競賽成就年輕人創業夢想模式，獲得各界肯定。
僑光科大校長余致力表示，新創時代充滿各種挑戰，而創客風潮已席捲全世界，此競賽能夠提供創業菁英共享資源、相互切磋經驗，並應用新科技創意來實現創造力。僑光科大董事長陳伯濤則表示，同為潮州人的僑光創辦人積中先生，辦學精神如同各地潮州同鄉們，非常支持鼓勵年輕人努力學習、不斷成長，與積極把握實現創新創業夢想。