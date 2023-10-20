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第六屆潮創客競賽今頒獎 青創菁英齊聚僑光競技

▲第六屆潮創客競賽今天在僑光科大頒獎， 僑光科大董事長陳伯濤等人與優勝團隊合影。（圖／僑光科大提供）
▲第六屆潮創客競賽今天在僑光科大頒獎， 僑光科大董事長陳伯濤等人與優勝團隊合影。（圖／僑光科大提供）

記者金武鳯/台中報導

「2023第六屆潮創客大賽」決賽暨頒獎典禮，今（20日）在台中市僑光科大登場。創業高手齊聚一堂競技，賽事激烈。台灣圖靈鏈股份公司脫穎而出，奪得「產業菁英組」冠軍；「新創團隊組」冠軍，則由臥虎藏龍團隊拿下。各優勝團隊獲得的總獎金約達三百萬元。

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本屆參賽團隊十分踴躍，團隊作品涵蓋多元創新科技的眾多產業。先後歷經初賽的專家評審、及複賽層層關卡後，今天進入激烈決賽。其中，「產業菁英組」由台灣圖靈鏈(股)公司獲得冠軍、洰晟數位智慧整合行銷(股)公司及鼎泰豐電線電纜(股)公司名列亞軍、季軍則是由安可日子(股)公司、芝彤實業社與迪菲循飛航科技(股)公司榮獲。

▲第六屆潮創客競賽今頒獎 ，優勝團隊與出席嘉賓大合影。（圖／僑光科大提供）
▲第六屆潮創客競賽今頒獎 ，優勝團隊與出席嘉賓大合影。（圖／僑光科大提供）
「新創團隊組」的冠軍為臥虎藏龍、亞軍為高光紅外與鷗飛聽OFITING、季軍是萱逸桐幻境工程、GNSS高精度定位和JLL等團隊。另外，大會為鼓勵參賽團隊，特設入圍複賽的創客獎勵金，以及進入決賽而未獲獎的產業/新創優選獎獎勵金，獎勵團隊努力不懈，繼續提升挑戰創業實力。

由創博匯雙創服務有限公司、僑光科技大學、中華臺灣潮凶同鄉總會、台灣潮籍博士團等共同舉辦的「2023第六屆潮創客大賽」， 今年邁入第六屆，本著「有潮水的地方，就有潮汕人；有商機的地方，就有潮商」理念，在眾多前輩支持下，新世代潮汕商幫聚集各地能量，為大賽提供充分協助。

▲第六屆潮創客競賽今頒獎，僑光科大董事長陳伯濤頒獎肯定優勝團隊。（圖/僑光科大提供）
▲第六屆潮創客競賽今頒獎，圖為並列產業菁英組亞軍的二支優勝團隊。（圖/僑光科大提供）
頒獎典禮由總會創會會長李南賢博士擔任大賽主席，出席貴賓有僑光科技大學陳伯濤董事長伉儷、校長余致力博士、中華臺灣潮汕同鄉總會常務理事陳鈞定，以及多所大學系所代表與企業董事長。這種以創業競賽成就年輕人創業夢想模式，獲得各界肯定。

僑光科大校長余致力表示，新創時代充滿各種挑戰，而創客風潮已席捲全世界，此競賽能夠提供創業菁英共享資源、相互切磋經驗，並應用新科技創意來實現創造力。僑光科大董事長陳伯濤則表示，同為潮州人的僑光創辦人積中先生，辦學精神如同各地潮州同鄉們，非常支持鼓勵年輕人努力學習、不斷成長，與積極把握實現創新創業夢想。


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