▲調查：13.8%青少年有明顯憂鬱情緒！主因曝　專家建議這樣重拾自信

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青少年心情不好 不一定求助他人根據董氏基金會今年最新調查，13.8%青少年「有明顯憂鬱情緒，需尋求專業協助」，其中女生較男生多。董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，這份調查以六都國高中職學生為對象，回收有效問卷1,700份。「總是、經常」讓受訪者感到有壓力的前三名，分別為「課業考試」(28.8%)、「對未來的不確定」(22.1%)、「身材外貌」(19.1%);前述因素，女生比男生更感壓力，尤其「身材外貌」。
近五成青少年當心情不好或壓力大時，「不一定」會求助他人；不求助他人的主因以「不想麻煩對方」佔最多(37.2%)，且男生比例明顯高於女性。
比起人際互動 「身材外貌」更感壓力兒童青少年精神科醫師陳質采提及，青春期的孩子因受賀爾蒙影響，身體快速成長，情緒及個性也會隨之改變，較容易對自己的外在產生懷疑、失去自信，而有負面情緒或壓力。在社群媒體發達的時代，青少年對顏值打扮更為注重，期望受到肯定及目光。面對成長中孩子，家長不妨引導孩子了解自身特點或興趣，發現自我價值，降低對外表單一的追求，重新找到重心，建立內在自信。
正視心理問題 尋求專業協助葉雅馨主任提醒，依據 WHO 的定義，沒有心理健康就沒有真正的健康，因此應該把心理健康的概念放入生活中，建立屬於自己的紓壓習慣，從感興趣的事物開始，多方嘗試，一定能找到適合的紓壓方式，如仍不知該從何著手，不妨去運動。
過去因對疾病的不了解或誤解，造成心理疾病被汙名化，情緒有困擾的人不願意對他人說，更不願意看醫生治療。提醒民眾時時檢視自身的情緒狀態，其實就是關心自己心理健康的第一步。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59597
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