金鐘58／吳宗憲又怒了！心疼KID、坤達摃龜 嗆曾國城主持太輕鬆
吳宗憲、陳漢典、Lulu主持10年《綜藝大熱門》，終於在摃龜5次後拿下本屆綜藝節目主持人獎，最開心莫過於陳漢典，出道18年才拿到首座金鐘獎。吳宗憲在台上和台下都說自己不是主角，但後台受訪時講不停，還抱怨入圍益智及實境節目主持人獎的節目《綜藝玩很大》沒拿獎，心疼夥伴KID和坤達「他們滿傷心」，更開砲拿獎的曾國城：「我從來沒有做過那麼輕鬆的節目《一字千金》。」
記者蔡依庭／台北報導
吳宗憲已經10年沒走金鐘紅毯，一走就要走2次，心裡希望入圍3個獎能得2個，連第2套禮服都是KID和坤達送的，無奈笑虧：「這衣服很貴，他們偷雞不成蝕把米、賠了夫人又折兵，他們兩個滿傷心，我跟他們講，沒得獎，節目才可以長長久久。」吳宗憲接著語出驚人，感覺是不滿曾國城搶走他益智及實境節目主持人獎，酸言酸語說：「我從來沒有做過那麼輕鬆的節目《一字千金》。」
吳宗憲霹哩啪啦講一堆後，再誇自己是「綜藝界民主之父」。他意有所指想澄清今天被爆《綜藝玩很大》灌水，觀眾人氣獎一夜之間超越《飢餓遊戲》，他說：「我很害怕《綜藝玩很大》得獎，因為我們過12點以後票數超前，我個人是無所謂誰得我都開心，但年輕人很在意，但是我做到這件事非常開心，因為你們忘了嗎？在台灣唯一個人跳出來說一定要讓觀眾參與投票，那個人就是我，經過幾年後我們終於可以投票！」
他講得激動後，開始瘋狂業配自己的產品，陳漢典和Lulu幾乎沒發言，吳宗憲結尾又在講KID和坤達沒得獎很傷心，還虧坤達要當一家之主就應該拿個獎。陳漢典最後終於搶到發話權，表示很感謝吳宗憲。