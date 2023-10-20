金鐘58／64歲胡瓜宣布人生大事！《綜藝秀》奪大獎爆出天天罵哭她
第58屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（20）日在國父紀念館舉行，節目《最強綜藝秀》奪得今晚最大獎「綜藝節目獎」，64歲主持人胡瓜遭製作人黃有瑄在台上爆料：「天天罵哭她！」胡瓜則在一旁苦笑安慰；接著胡瓜上台激動發表感言：「人家說你什麼時候退休？我告訴他『我是退而不休啊』謝謝大家！」
記者黃雅琪／台北報導
主持人胡瓜先禮讓時代創藝董事長莊淑瑾、製作人黃有瑄發表感言，胡瓜笑虧自己：「她是最辛苦的製作人，幾乎每天都被我罵！」製作人黃有瑄哭著道謝所有幕後團隊：「這個節目製作過程中，我真的每一天都在被瓜哥罵，但是我必須說，跟瓜哥做一次節目勝過入行10年。」
胡瓜上台致詞說：「其實我在這個行業今年剛好滿40年，我從入行第一天，就一直在黃金時段進駐到現在，陪伴每個家庭、每個禮拜天都在看我的節目。」他自虧常被人說入圍沒得獎：「我們必須尊重這個行業，必須要加入這個行業，不然別人也不會尊重我們，所以我每年絕對要出席這個晚會。」
第58屆金鐘獎節目類下午5點星光大道登場，晚間7點舉行頒獎典禮，播出平台國內電視直播在三立都會台與公共電視、MOD直播在三立戲劇台；官方網路頻道則是金鐘58官網、金鐘官方YouTube，廣播調頻在好事989電台，數位直播包括三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV，影音平台直播是Vidol影音平台。