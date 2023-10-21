陳文章以「這理由」駁回新竹「台大附中」　曝竹北校區最新規劃

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日前陳文章回應表示，竹北分部校區已有完整規畫，也對高中有所準備。今（21）日出席台大112學年度第一學期第一次校務會議，於報告時說明，竹北校區鄰近於竹科、AI智慧園區、生物醫學園區等，因此怎麼和當地產業結合，是一大重點議題，屆時希望打造「NTU TECH」的生態圈。
陳文章說明，「NTU TECH」以成為台灣新科技的研發基地為目標，預計在2028年前募集10億，並進行「NTU TECH教學研發大樓」建置，該校區內還會設有「新科技產學合作中心」、「半導體產學研合作大樓」、「智慧醫療綜合大樓」，以及行政中心、教職員及學生會館等。
此外，陳文章表示，後續竹北校區也將針對智慧醫療、太空科技等不同面向，規劃各類人才培育學程，且與先前的學程不同，將嘗試涵蓋「課程學習」到「創新創業」的所有過程，並與當地產業結合，屆時學生、外面企業都可以來做創新創業。
至於各界關注的高中設置問題，陳文章說，當初新竹希望台大去當地建立高階人才培育基地，至今台大仍屏持此一理念進行竹北分部規劃，但對當地高中也應有所照顧，不過「台大沒有要成立台大附中」，因為台大沒有教育學院，但會積極協助研議「生醫實驗中學」可能性。
陳文章說，目前規劃台大竹北校區高中進階課程方案，短期是由新竹縣向政府提出「大新竹地區國立高中職增班與完全中學設置」相關規劃，而台大協助實體營隊及線上教學，且此一面向上，最快寒假就能有實體授課，長期方面則是協助新竹縣研議設立生醫園區實驗中學的可行性。