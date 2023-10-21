▲藥能壽世，學以致人—臺大藥學引領70年承先啟後再創新境

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大會中也特別首映由藥學系自編自導自演創作微電影「藥回初心」。藉由系內藥學生體認到藥學的未來展望，並再次堅定自己志向的劇情，臺大藥學期盼能再次傳達自身作為藥學人對服務社會、關心人群的核心價值，七十年都不變。
面對時代快速交替與藥學領域知識的蓬勃更新，慶祝大會特別邀請六位跨世代、跨領域的藥學人帶來「世代創新對話」，由莫德納臺灣香港總經理李宜真系友主持，並邀請五位於藥學不同領域之佼佼者與談。包括有中央健保署東區業務組組長黃兆杰、今欣藥局負責人陳夢蛟、臺大癌醫藥劑部主任林淑文、問大咖集團董事長及AVVJOY/JZNANA創辦人王瓊君、北醫生化學科副教授蔡伊琳。 利用不同世代的語言與想法，激盪出嶄新的想法，提升藥學領域的整體價值！
從基礎藥學、藥物臨床使用到藥物政策上的討論，或是貼近民眾的藥局到藥商管理，甚至是囊括品牌創立的過程和領導跨國藥廠，處處都顯示「臺大人的能力是無庸置疑的，只要願意努力」黃兆杰組長如此表示。而疫情過後，在如此資訊爆炸的世代，臺大藥學認知到除了能力外，跨領域的溝通就代表更大機會，縱使面對其他未知的領域，只要在重要時刻掌握資訊並勇於挑戰，或許就能有所突破，如同mRNA疫苗在COVID-19疫情肆虐全球下橫空出世。而藥學知識恰是橫跨多種面向的領域，在這領域如何維持競爭力又是關鍵，因此臺大藥學適逢這70週年的特別時刻，想藉由難能可貴的「跨世代創新對話」期望藥學人來場跨領域的交流！主持人李宜真總經理最後的總結，臺大藥學透過紮實的基礎教育，使得無論在任何醫藥環境的變遷，藥學人都可以快速的學習和應變，呼應了孫雲燾教授常說的『藥能壽世，學以致人』這句話。
七十年來，作為臺灣第一個成立藥學系的大學，臺大藥學承先啟後，深耕教育並首次「全面推行六年制」藥學生制度，讓藥學生在藥學研究、藥事服務及各藥學領域上能有不斷創新與精進的能力，從而培養優秀的醫藥菁英。基礎研究、臨床專業、醫藥法規、藥業商務、藥學教育等各領域都已涵蓋了這些濟濟人才。這次的70週年系慶更是備具意義。慶祝大會中陳文章校長頒發獎牌給歷屆系主任及所長，感謝他們為藥學教育的無私付出。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59653
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