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藥能壽世，學以致人—臺大藥學引領70年承先啟後再創新境

▲藥能壽世，學以致人—臺大藥學引領70年承先啟後再創新境
▲藥能壽世，學以致人—臺大藥學引領70年承先啟後再創新境

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】「藥能壽世，學以致人」是臺大藥學創系主任孫雲燾教授常說的一句話。疫情爆發以來，相信藥學人都深有體悟。從一開始領口罩、買快篩到疫苗的研發、抗病毒藥物的配送，每個環節都有藥學人扮演的角色。

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國立臺灣大學藥學系成立於1953年，是台灣最早成立的大學藥學系。今年適逢70週年，於10月21日下午舉辦慶祝大會暨晚宴，迎來超過700位海內外系友齊聚一堂。會中行政院陳建仁院長特別感謝臺大藥學系師生校友在疫情期間守護國人的建康上給予肯定。臺灣大學陳文章校長期勉臺大藥學追求亞洲第一、世界領先的目標。張上淳副校長表示期待藥學系在未來教學、研究和服務方面皆能成為亞太地區的藥學重鎮。臺大醫學院倪衍玄院長表示藥學系進步的發展有目共睹，從年輕一代教師就可以看到藥學系的無限可能。臺大醫院院長吳明賢指出藥學系從四年制轉為六年制後，對培育藥師加入第一線照護工作有很大貢獻。

大會中也特別首映由藥學系自編自導自演創作微電影「藥回初心」。藉由系內藥學生體認到藥學的未來展望，並再次堅定自己志向的劇情，臺大藥學期盼能再次傳達自身作為藥學人對服務社會、關心人群的核心價值，七十年都不變。

面對時代快速交替與藥學領域知識的蓬勃更新，慶祝大會特別邀請六位跨世代、跨領域的藥學人帶來「世代創新對話」，由莫德納臺灣香港總經理李宜真系友主持，並邀請五位於藥學不同領域之佼佼者與談。包括有中央健保署東區業務組組長黃兆杰、今欣藥局負責人陳夢蛟、臺大癌醫藥劑部主任林淑文、問大咖集團董事長及AVVJOY/JZNANA創辦人王瓊君、北醫生化學科副教授蔡伊琳。 利用不同世代的語言與想法，激盪出嶄新的想法，提升藥學領域的整體價值！

從基礎藥學、藥物臨床使用到藥物政策上的討論，或是貼近民眾的藥局到藥商管理，甚至是囊括品牌創立的過程和領導跨國藥廠，處處都顯示「臺大人的能力是無庸置疑的，只要願意努力」黃兆杰組長如此表示。而疫情過後，在如此資訊爆炸的世代，臺大藥學認知到除了能力外，跨領域的溝通就代表更大機會，縱使面對其他未知的領域，只要在重要時刻掌握資訊並勇於挑戰，或許就能有所突破，如同mRNA疫苗在COVID-19疫情肆虐全球下橫空出世。而藥學知識恰是橫跨多種面向的領域，在這領域如何維持競爭力又是關鍵，因此臺大藥學適逢這70週年的特別時刻，想藉由難能可貴的「跨世代創新對話」期望藥學人來場跨領域的交流！主持人李宜真總經理最後的總結，臺大藥學透過紮實的基礎教育，使得無論在任何醫藥環境的變遷，藥學人都可以快速的學習和應變，呼應了孫雲燾教授常說的『藥能壽世，學以致人』這句話。

七十年來，作為臺灣第一個成立藥學系的大學，臺大藥學承先啟後，深耕教育並首次「全面推行六年制」藥學生制度，讓藥學生在藥學研究、藥事服務及各藥學領域上能有不斷創新與精進的能力，從而培養優秀的醫藥菁英。基礎研究、臨床專業、醫藥法規、藥業商務、藥學教育等各領域都已涵蓋了這些濟濟人才。這次的70週年系慶更是備具意義。慶祝大會中陳文章校長頒發獎牌給歷屆系主任及所長，感謝他們為藥學教育的無私付出。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59653

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