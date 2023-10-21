訂南港米其林餐廳遲到5分鐘！沒收7600元訂金真相曝 同業說話了
獲得米其林指南推薦的台北南港某義大利餐廳，近日遭民眾爆料「遲到5分鐘就被沒收7600元訂金」，因為該顧客找不到停車位，因而遲到20分鐘，但餐廳規定遲到僅限15分鐘，因此7600元訂金全被沒收，該名顧客憤而提告。
記者葉盛耀/綜合報導
目前該餐廳在網路上包含Ｇooglo評論與PTT上，同樣遭到許多網友抱怨，包括非本人訂位不能用餐、訂位人確診找朋友代替依舊遭拒被沒收訂金、沒訂位被罵沒常識、一桌最多四人，分兩桌卻被趕出店家等，也讓眾人疑惑，《米其林指南 》怎會推薦該家餐廳。
針對此事件，台北市消保官龔千雅指出，若訂位約定內容違反平等互惠原則、對消費者顯失公平，消費者可依消保法第12條主張條款無效。
南部某家不具名的高檔餐廳告訴《NOWnews》，若是僅沒收訂金、不讓顧客用餐，不僅造成顧客不悅，對於業者來說，該餐食材早已準備，除非可以馬上找到候補的顧客，否則將會耗掉更高的成本。
但是以南港此案例來說，記者仔細查閱用餐規則後發現，餐費是每人3800元，當違反店家制定的規則其中之一時，就會被沒收每人3800元的費用。由此來看，3800元等於是「完整餐費」，而非僅是「訂金」。
雖然準時到餐廳用餐代表對彼此尊重，但是台北多家不願意具名的米其林餐廳業者都低調表示，其實當到達約定時間，通常餐廳會透過電話連絡顧客，又或者希望顧客在將會遲到的狀況下先行告知，「大多時候，都還是願意通融遲到的客人。」