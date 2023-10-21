▲言語也會傷人　練習說話的六個智慧準則

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避免出口傷人，不是要你壓抑自己的言論，或是過於拘泥特定的說話方式，只是話說出口的最好謹慎思考，也能帶點技巧，不需要違背你的價值觀和人生觀。這是我接下來的篇章要討論的重點，與你分享一些清晰易懂的說話準則。
用六個智慧準則練習說話早期佛教提供的六項準則對我一直有很大的幫助，你也會在其他傳統或哲學中認識到個中精髓。智慧的話語是這樣的：
- 善意：是出於好意而非惡意，具建設性而非破壞性，試圖幫助他人而非刻意傷害。
- 事實：實際上是準確的，即使沒有說出所有實情，但說出口的都是真的，沒有誇大其詞或斷章取義。
- 有益的：能成就自己和他人的快樂和福祉。
- 適當時機：時間點很恰當，可以有效地發揮影響力。
- 不口出惡言：可以是立場堅定或強烈的，可以正視虐待行為或不公正的問題，也可以表達不滿，但不是攻擊、惡毒、煽動、輕蔑或鄙視的態度。
- 對方的意願：如果對方不想聽到你的意見，你有時可能選擇不說；但在有些情況下，無論對方喜歡與否，你可能還是會決定要表達意見。此時，如果你遵循以上的原則，就更有可能取得好的結果。
但是在一些重要的、緊張的或微妙的互動中，或者當你意識到自己越界了，說話時就應該更謹慎一些，多用點腦子。雖然你把握這六條準則好好說話，對方不定會以你期望的方式來回應，但卻比較有機會獲得好結果。而且你心裡很明白，你說出的話都有經過大腦，又是一片好意，事後便沒有什麼可內疚的。
與人溝通的時候，你心裡時時保持這六個智慧準則，然後，保持自然。如果你很真誠、抱持善意，並且說的都是實情，也就不會輕易說出傷人的話了。
如果局勢升溫，記住，無論對方做了什麼，你說出口的話和說話的方式都是你要負責。如果你一時激動出口傷人，一定要認錯，然後再提醒自己說話的六個智慧準則，才能繼續溝通。
過一段時間後，你會發現自己在不自覺中懂得如何好好說話了，原來，以堅定、果斷的方式溝通你也辦得到！
當然，想要獲得更多，也運用這六個智慧準則對自己說話如何？
本文摘選自《和我愛的人修補關係，還有我自己》，商業周刊出版。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59612
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