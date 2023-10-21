陳文章喊設國際政經學院！台大教師、學生代表反彈　議案遭擱置

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此外，陳文章表示，許多校友都在問，2028年創校百年快到了，徐州路校區到底有沒有在用，因此也希望藉國際政經學院設置之際，借此機會，來做相關整修工作，不過經費一半是來自國發會、一半是來自產業界，都是校外資源，有一定的限制在。
然而，現場教師與學生代表對於學院設立紛表擔憂與疑慮，其中疑慮包括學院聘用教師浮濫、學生來源、與其他性質類似的學院出現資源排擠、屬創新計畫，導致大學法不適用，以致威脅大學自治、耗費大量資源卻難收成果等。
經理學院學生代表提案、是否擱置討論案第四案至下次校務會議，計有12人附議，現場代表經討論投票後，計59票贊成擱置、51票反對擱置，最終決議擱置本案，至下次校務會議再行討論。
對此陳文章表示，國際政經學院設置是由企業界支持，因此要跟企業界討論，本次擱置議案後，是否願意繼續支持，若相關企業願意持續支持，學院規劃也會往下進行，並在下次校務會議報告，但若企業界沒有要繼續支持，會暫緩相關推進，徐州路校區整修也要看看有無適當資源。
陳文章表示，企業界希望學校評估此事，也是希望學校國際合作能量增加，並整修徐州路校區，因此還要討論一下案子要不要繼續來做，但視後續情況，這案子不一定會繼續往下來做，很多人期待學校有多點資源做這件事，但萬一後面企業界沒有繼續支持，請大家見諒。