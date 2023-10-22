聯合政府在台灣／唐飛具國民黨籍卻在扁朝組閣 139天就黯然下台
民眾黨總統參選人柯文哲拋聯合政府議題，希望選後能與其他政黨合作。台灣自1996年改為總統直選、2008年起立委也改為單一選區，逐漸偏向美國的總統制，選舉通常由勝者全拿，不過過去也曾經出現過聯合政府，其中最具代表性的就是行政院前院長唐飛，在2000年首度政黨輪替時擔任前總統陳水扁時代首位行政院長。
記者何哲欣／台北報導
唐飛是空軍出身，1991年2月擔任國防部長，是第一位空軍出身的國防部部長，也是政府遷台後，繼陳誠、蔣經國、郝柏村後第四位將領出身之行政院長，不過因蔣經國未擔任過參謀總長，因此陳誠、郝柏村、唐飛是史上唯三曾任軍人與文官最高職務（參謀總長、行政院長）的人。
2000年陳水扁在總統大選勝出，台灣首度政黨輪替，不過陳水扁得票率不到4成，加上國民黨等泛藍勢力仍掌握多數國會席次，陳水扁決定找外省籍、國君出身、有國民黨籍的唐飛擔任行政院長，但唐飛未獲國民黨同意，也因此遭到停權。
民進黨上任後，國民黨支持續建核四，與當時政策主張廢除核四的民進黨相違背，唐飛在2000年9月曾向陳水扁請辭，10月陳水扁准辭，由張俊雄接任行政院長。唐飛閣揆任期僅139天，是政府遷台以來任期第二短的閣揆，僅優於張善政閣揆任期109天。
回顧當時陳水扁宣布唐飛組閣時，扁說唐飛作風開明，具有改革理想，是受到朝野推崇的適合人選。當時外界也都普遍認為，扁找唐飛組閣是高招。但唐飛卸任後，扁卻說「已經將路上石頭拿開」，將唐飛暗諷是擋路的石頭，也讓唐飛相當感慨。