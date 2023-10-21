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別讓工作影響視力！IAPB提6項護眼建議　防盲基金會籲重視員工眼睛健康

▲別讓工作影響視力！IAPB提6項護眼建議　防盲基金會籲重視員工眼睛健康
▲別讓工作影響視力！IAPB提6項護眼建議　防盲基金會籲重視員工眼睛健康

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】每年10月第2個星期四是「世界視覺日」，今（2023）年主題聚焦在工作場所的眼睛護理。為響應2023世界視覺日，臺灣防盲基金會攜手眾多企業共同連署響應護眼宣言活動，推廣眼睛保健的重要，並呼籲企業雇主重視員工的眼睛健康，共同打造幸福企業。

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工作更要愛護雙眼　眼睛健康對職場有8重要性

現在3C產品普及，許多人工作都離不開電腦、手機，而且根據國家發展委員會人口推估報告，台灣將於2025年進入超高齡社會，45－64歲的中高齡者將占總工作年齡人口數的一半，隨著年齡增長眼睛健康將受到更多挑戰。

不過，許多人常常在工作中忽略了眼睛健康的維護。國際防盲協會（IAPB）便整理中8項工作場所中愛護雙眼的重要性，提醒企業、員工重視眼睛健康：

  1. 提升工作效率：合適的眼鏡可提高22%的工作生產力
  2. 增加收入：46%的人在白內障手術後工作收入提升了
  3. 可被預防：近9成的職場眼外傷可透過適當的安全護具預防
  4. 視力損害風險：眼部受傷是職場中可能致盲的危險因子
  5. 3C產品多用傷眼：不論年齡，長時間使用3C產品都可能對工作效率產生負面影響
  6. 影響工作精確度：即便是輕微視力問題，也可能導致工作效率下降10%，且工作準確度減少22%
  7. 早期發現可早期治療：90%的視力損害是可預防或治療的
  8. 視力危機不可輕忽：全球約有1.607億的視力中度至嚴重受損者為勞動人口

IAPB提6大護眼建議　防盲基金會攜手企業響應護眼

IAPB也針對雇主、員工及企業彙整出3份檢核表，提供企業、民眾檢視工作職場是否已完善眼睛健康措施。另外，對於長時間使用3C產品的上班族IAPB更進一步提供6項護眼建議：

  1. 戴上眼鏡：驗配眼鏡矯正視力，並依醫師處方配戴
  2. 記得眨眼：辦公時記得眨眼來濕潤雙眼，防止眼睛乾澀
  3. 適當休息：遵循20-20-20法則，用眼20分鐘，遠眺20 英尺遠（6公尺）的目標至少20秒
  4. 調整電腦顯示設定：調整電腦螢幕亮度、對比度、色溫及文字大小等設定
  5. 調整電腦螢幕位置：螢幕中心應低於眼睛水平視線15-20度（約10或12公分），並與眼睛保持50-70公分的距離
  6. 使用適當照明與減少眩光：調整螢幕角度，及使用防眩光螢幕或防眩光功能螢幕保護貼
而臺灣防盲基金會也號召企業一同響應，身為活動發起人的臺灣防盲基金會董事長蔡瑞芳表示，目前已有多家企業皆應允加入護眼行動，承諾將工作環境的眼睛安全與員工的眼睛護理視為重要指標，也期待未來有更多企業加入，一同創建更友善、永續的職場環境。

眼睛不適不單是個人健康問題，也可能影響生活品質、工作表現、人際溝通，甚至社會安全等。尤其數位浪潮來襲，臺灣防盲基金會呼籲，平時應注重工作中的眼睛護理，一旦眼睛出現狀況，應及時治療。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59621

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