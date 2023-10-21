遲到沒收7600元！南港米其林餐廳「蘆筍+荷包蛋」780元　客吐心聲

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而該餐廳負面評價陸續被挖出，包括訂位人確診找朋友代替，卻因非本人用餐依舊被拒且沒收訂金，以及一桌最多4人，分兩桌卻被趕出店家等怨言。曾前去用餐的U網友分享今年2月的用餐心得，眾人眼尖揪出其中一道「蘆筍+荷包蛋」曾收費達780元，直呼不可思議。
U網友先貼出今年2月的用餐收據證明消費，2人各消費一套4200元套餐、加上兩杯水，兩人共收費8600元。每份套餐共9道菜，他並附上每道餐點的實拍照。U網友說，當時友人就提醒絕對不能遲到，否則老闆不給用餐。至於菜色雖有特色，但他認為口味、擺盤很一般，甚至其中一道菜「真的就一片葉子」。
而《米其林指南》提到的熱門菜色「西西里黃檸檬凍」，他曾和老闆反映太酸，但對方態度卻有些高傲，回應這道菜就是要這樣。眼尖網友發現9道菜品中，其中一道「Asparagi」從照片上看來，就是一支蘆筍擺上荷包蛋，卻曾要價780元；而義大利麵份量比賣場一口試吃還少，認為單人收費4200元很盤。
不過也有老饕為店家平反，指出該菜使用熟成60個月的帕馬森起司。而曾到該店消費3次的「歪嘴雞的中風食堂」，直言碳烤白蘆筍佐荷包蛋非常美味，店內菜色水準也配得上價位，「一樣是白帶魚起司卷，就是比別家好吃，主廚脾氣是硬了一點，但只要守時、遵守遊戲規則，每回都吃得很盡興。」
至於「蘆筍+荷包蛋」要價780元的爭議，「歪嘴雞」認為，該家餐廳改為套餐形式已有兩年，從單人3500元到現在一人3800元，因此不會特別注意烤蘆筍多少錢，不過相較台北一堆不知所云的Fine dining收費五、六千甚至上萬元，該餐廳3800元的定價已算合理。
該餐廳至今皆未做出任何回應，針對7600元訂金被沒收一事，台北市消保官龔千雅指出，若訂位約定內容違反平等互惠原則、對消費者顯失公平，消費者可依消保法第12條主張條款無效。