《LOL》世界賽16強開打！最新賽程、賽況懶人包　Faker力拼第4冠

遲到沒收7600元！南港米其林餐廳「蘆筍+荷包蛋」780元　客吐心聲

▲南港米其林義大利餐廳繼顧客遲到、沒收訂金7600元之後，又陷入「蘆筍+荷包蛋」要價780元爭議。（圖／取自批踢踢）
▲南港米其林義大利餐廳繼顧客遲到、沒收訂金7600元之後，又陷入「蘆筍+荷包蛋」要價780元爭議。（圖／取自批踢踢）

記者黃韻文／綜合報導

入選《米其林指南》的台北南港義大利餐廳，因被顧客爆料「遲到5分鐘被沒收7600元訂金」，引起軒然大波。隨著事件發酵，更多曾前去用餐的民眾也分享心得，正反看法兩極。其中U網友曬出的「蘆筍+荷包蛋」被發現要價780元，讓不少人瞪大雙眼。但也有老客人為店家緩頰，直言真的非常美味。

我是廣告 請繼續往下閱讀
位於台北南港的義大利餐廳，其實並非是米其林星級餐廳，而是《米其林指南 》入選餐廳（原餐盤推薦）。根據《米其林指南 》形容，店長夫妻二人擅用新鮮食材，烹調出傳統義大利美食。不過近日因有顧客從台南北上用餐，因找不到停車位、去電也無人接聽，最後因遲到5分鐘被沒收7600元訂金，引發各界熱議。

▲該義大利餐廳是《米其林指南 》入選餐廳，並非摘星餐廳。（圖／翻攝《米其林指南 》）
▲該義大利餐廳是《米其林指南 》入選餐廳，並非摘星餐廳。（圖／翻攝《米其林指南 》）
而該餐廳負面評價陸續被挖出，包括訂位人確診找朋友代替，卻因非本人用餐依舊被拒且沒收訂金，以及一桌最多4人，分兩桌卻被趕出店家等怨言。曾前去用餐的U網友分享今年2月的用餐心得，眾人眼尖揪出其中一道「蘆筍+荷包蛋」曾收費達780元，直呼不可思議。

U網友先貼出今年2月的用餐收據證明消費，2人各消費一套4200元套餐、加上兩杯水，兩人共收費8600元。每份套餐共9道菜，他並附上每道餐點的實拍照。U網友說，當時友人就提醒絕對不能遲到，否則老闆不給用餐。至於菜色雖有特色，但他認為口味、擺盤很一般，甚至其中一道菜「真的就一片葉子」。

▲網友貼出2人用餐明細，每人4200元套餐、加上兩杯水，兩人共消費8600元。（圖／取自批踢踢）
▲網友貼出2人用餐明細，每人4200元套餐、加上兩杯水，兩人共消費8600元。（圖／取自批踢踢）
而《米其林指南》提到的熱門菜色「西西里黃檸檬凍」，他曾和老闆反映太酸，但對方態度卻有些高傲，回應這道菜就是要這樣。眼尖網友發現9道菜品中，其中一道「Asparagi」從照片上看來，就是一支蘆筍擺上荷包蛋，卻曾要價780元；而義大利麵份量比賣場一口試吃還少，認為單人收費4200元很盤。

▲U網友分享套餐9道菜品，其中「一片葉子」、「一口麵」、蛤蜊不夠飽滿、蘆筍荷包蛋的賣相都被眾人批評。（圖／取自批踢踢）
▲U網友分享套餐9道菜品，其中「一片葉子」、「一口麵」、蛤蜊不夠飽滿、蘆筍荷包蛋的賣相都被眾人批評。（圖／取自批踢踢）
不過也有老饕為店家平反，指出該菜使用熟成60個月的帕馬森起司。而曾到該店消費3次的「歪嘴雞的中風食堂」，直言碳烤白蘆筍佐荷包蛋非常美味，店內菜色水準也配得上價位，「一樣是白帶魚起司卷，就是比別家好吃，主廚脾氣是硬了一點，但只要守時、遵守遊戲規則，每回都吃得很盡興。」

至於「蘆筍+荷包蛋」要價780元的爭議，「歪嘴雞」認為，該家餐廳改為套餐形式已有兩年，從單人3500元到現在一人3800元，因此不會特別注意烤蘆筍多少錢，不過相較台北一堆不知所云的Fine dining收費五、六千甚至上萬元，該餐廳3800元的定價已算合理。

▲老客人為「蘆筍+荷包蛋」平反，表示這道白蘆筍佐荷包蛋非常美味。（圖／歪嘴雞的中風食堂）
▲其他客人為「蘆筍+荷包蛋」平反，表示這道白蘆筍佐荷包蛋非常美味。（圖／歪嘴雞的中風食堂）
該餐廳至今皆未做出任何回應，針對7600元訂金被沒收一事，台北市消保官龔千雅指出，若訂位約定內容違反平等互惠原則、對消費者顯失公平，消費者可依消保法第12條主張條款無效。

訂南港米其林餐廳遲到5分鐘！沒收7600元訂金真相曝　同業說話了

圍爐宴每桌4萬元！米其林三星「頤宮」主廚客座　破台南新高價位

台南美食怎麼都好甜！老總鋪師揭原因　米其林主廚「意見不同」

限5天！全家「辛拉麵、咖啡」買1送1　7-11護墊破半價「1片1元」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞