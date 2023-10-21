LINE聊天室比長輩圖更煩！日傳百則知識訊息 網推「一鍵」神解決
長輩圖對有些人來說，就是每天表達關心或是刷存在感的一種方式，但除了長輩圖還有更惱人的訊息，有網友上網抱怨，客戶每天都會發艱澀難懂的科普圖片，礙於有業務往來便禮貌性回覆，但讓對方誤會原Po好像很感興趣，變成一天可能傳上百則訊息，因無法封鎖，於是上網求救，網友建議直接切「靜音」，部份訊息按個表情符號也是個好方法。
記者周淑萍/綜合報導
有網友在網路上抱怨自己遇到「比長輩圖更厲害的訊息轟炸」，原PO表示，以前覺得長輩圖超煩，現在覺得有一種比早安圖更煩！就是很愛傳一堆根本看不懂的資訊、圖片、觀點的人，而且一次傳20則以上，對方還會覺得在教育你。
網友舉例貼文內容包含了虛擬貨幣、美股、AI、商業週刊、老高與小茉、生活智慧、以色列戰爭等，一開始禮貌性回覆，結果好像按到對方開關，一天傳上百則訊息，讓他覺得「快瘋了」，但因對方是客戶沒辦法封鎖，所以尋求網友提供妙招。
此文釣出不少同溫層「應該每個業務員都遇過吧」、「好有感….歸剛欸」。關於解法，最多人推薦直接「關閉提醒」，只要偶爾打開變已讀就好。
另外，可以針對有點興趣的內容按個笑臉，且如果不希望持續被垃圾訊息打擾，可刻意拖延回覆時間，越久越好，或簡單回覆不相干的訊息，讓對方自覺無趣，甚至反向推銷長輩圖，讓彼此「相愛相殺」。另外，有人覺得客戶會持續傳訊息代表還有想到他，感覺關係不錯。