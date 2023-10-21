老婦清晨遭飛車搶奪　3小時神明眼下落網

中市一名老婦人在今（21）日清晨出門時，突然遭到一名騎機車歹徒飛車搶奪皮包，第一警分局獲報後立即根據監視器拍到的歹徒外貎及可能的行進路線攔查追捕，3個小時內即在順天宮輔順將軍廟的廟埕逮獲搶嫌並取出搶奪的贓物。分局長吳燕山親自到西區派出所安撫老婦人，並致贈一個紅包給老婦人壓壓驚。警方從案發到逮人只花了3小時。
記者鄧力軍/台中報導
警方調查，涉案搶嫌於案發前，先在大里區某超商前竊取機車作案，藉以躲避警方查緝，嗣於台中市西區隨機挑選下手目標時，適年邁老婦人獨自揹著背包外出，欲前往市場購買祭品返回苗栗苑裡老家重陽祭祖，認有機可乘，趁其不備騎機車迅速從背後徒手行搶後逃逸。
中市一分局獲報後立即通報攔截圍捕，並成立專案小組調閱監視器積極偵辦，循歹徒逃逸路線調閱追緝過程中，在經過臺中市順天宮輔順將軍廟發現躲藏在廟埕的搶嫌，專案小組成員見機不可失，立即衝上前逮捕人贓俱獲。
偵辦過程中，因年邁被害人驚魂未定，於筆錄完成後在本分局西區派出所稍作休息等待家人，沒想到還沒等到家人，就接獲警方破案消息，分局長吳燕山亦於第一時間前往關懷慰問，並贈送紅包予年邁被害人壓驚，被害人對於警方3小時內快速破案並逮捕犯嫌十分感謝。分局長吳燕山呼籲，不法之徒勿心存僥倖，只要敢至臺中犯案，必秉持有案必破且速破之原則，針對各類治安案件積極查辦，亦呼籲民眾應小心保管好自身財物，如遇搶奪、強盜案件，應保持冷靜，並記下車號與歹徒特徵及逃逸路線，立即報警並提供線索，俾利警方能於最短時間，循線追緝犯嫌。