馬文君戰火延燒！遭疑選舉經費來自中國 游顥怒指蔡培慧無羞恥心
綠營連日猛攻國民黨南投縣立委馬文君涉及洩漏國造潛艦機密，影響力逐漸發酵，戰火甚至波及隔壁選區的國民黨立委候選人。民進黨立委蔡培慧的集集鎮競總主委陳昭煜，今公開質疑蔡培慧對手、國民黨參選人游顥的競選經費「來自紅統」，引起游顥不滿，怒罵蔡培慧是讓南投烏煙瘴氣的罪魁禍首，限期3日內公開道歉，否則將提告。
記者顏幸如／南投報導
民進黨近來猛攻投一選區立委馬文君「賣國」，指她洩露國防機密、害幫助台灣的外國技術人員入獄。台灣基進更加碼指控馬文君「豈止國防破口，更是校園統戰老手」，長期受中共四川省台辦邀請，負責動員、組織台灣師生團赴中。
民進黨投二選區立委蔡培慧，今（21）日在集集鎮民生路成立聯合競選總部成立大會，擔任蔡培慧集集鎮主委的陳昭煜，致詞時指「濁水溪線這位立委候選人，是否去過人民大會堂求見習近平？不然錢從哪裡來」、「選舉經費若不是從紅統來、不是從那口灶來，我就深深質疑競選經費從哪裡來！」
游顥獲知後，批評蔡培慧陣營不斷人身攻擊、公然毀謗，行徑令人不齒。他表示蔡培慧11日才捏造他為了選舉，「邀請里長們去澳門，而且落地接待」，卻遲遲提不出任何事證，現在更離譜，竟然指他的競選經費來自中國。蔡培慧根本是讓南投烏煙瘴氣的罪魁禍首，且「屢次不聽、屢教不改，肆無忌憚、毫無羞恥心！」
游顥說，同樣身為南投人，他為蔡培慧的行為感到可恥！全程已有目擊者錄影存證，若至10月23日仍未道歉，他將正式提告蔡培慧與陳昭煜《誹謗罪》、違反《選罷法》。