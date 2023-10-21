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引領探索海洋世界！海洋保育署辦海洋保育在地守護嘉年華活動

▲海洋委員會海洋保育署舉辦海洋保育在地守護嘉年華活動。(圖／海洋保育署提供)
▲海洋委員會海洋保育署舉辦海洋保育在地守護嘉年華活動。(圖／海洋保育署提供)

記者黃守作／高雄報導

海洋委員會海洋保育署於今(21)日，在海洋科技博物館，舉辦海洋保育在地守護嘉年華活動，分享在各地的愛海經驗，也運用各種愛海展覽、表演與闖關、釣魚體驗、講座、手作DIY等活動，透過聽覺、視覺、嗅覺、知識、實作及生活等不同面向，引領探索海洋世界，一同認識海洋之美。

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▲海洋保育署舉辦海洋保育在地守護嘉年華活動，頒獎表揚績優人員。(圖／海洋保育署提供)
▲海洋保育署舉辦海洋保育在地守護嘉年華活動，頒獎表揚績優人員。(圖／海洋保育署提供)
海洋保育在地守護嘉年華活動，是由海洋委員會主任委員管碧玲與海洋保育署署長黃向文共同主持，有全國海洋保育在地守護的59個團體與會，並頒發「綠蠵龜獎」給服勤時數逾百小時的海洋保育志工，以及頒發感謝狀給台灣水泥公司及財團法人日月光環保永續基金會，感謝民間企業對於海洋保育的貢獻，希望能喚起更多國人意識到海洋永續的重要性，進而付出實質行動。

▲海洋委員會主任委員管碧玲致詞。(圖／海洋保育署提供)
▲海洋委員會主任委員管碧玲致詞。(圖／海洋保育署提供)
海洋委員會主任委員管碧玲表示，海洋是台灣生存命脈之所繫，但海洋面臨氣候變遷、環境污染等挑戰，致力於制定相關法規，感謝海洋保育在地守護的59個團體夥伴，是作為最佳共同守護海洋的力量。

▲海洋委員會主任委員管碧玲到各攤位分享在各地的愛海經驗。(圖／海洋保育署提供)
▲海洋委員會主任委員管碧玲到各攤位分享在各地的愛海經驗。(圖／海洋保育署提供)
管碧玲說，在地守護計畫從第一年18個民間團體，到今(112)年的59個團體，從生態系復育、海洋公民科學家、友善釣魚行動、海洋保育推廣及潔淨海洋行動5大角度發想，並執行相關工作。

海洋保育署署長黃向文指出，很高興看到在地海洋保育量能已逐步建立，且今年的在地守護計畫參與成員更新增學校，相信透過教育，能更確實將海洋保育觀念傳承到下一代。

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