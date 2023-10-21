台灣國際職業婦女協會創台中二分會 期勉共創美好未來
國際職業婦女協會IFBPW，是一個由專業及優質職業女性組成的國際團體，對聯合國制訂婦女政策具有相當影響力。台灣國際職業婦女協會台中第一分會於2008年成立，17年來獲得眾多女性肯定，會員人數越來越多，為了推動會務蓬勃發展，於是成立台中第二分會。理事長林秀芬表示，「一個人走得快，一群人走更遠」，期勉女性朋友共創美好明天。
記者金武鳯/台中報導
林秀芬表示，國際職業婦女協會宗旨，包括幫助婦女就業與二度就業、保護婦女權益、幫助婦女創業、拓展事業，以及增加專業知識。克服社會加諸女性的限制。創造有利婦女成長的工作教育健康環境。
今天是台灣國際職業婦女協會台中第二分會創立的日子。林秀芬說，原先大台中分會是在2008年創立，和總會同年成立。因為歷屆會長的努力，會員人數越來越多，為了讓會務更加蓬勃發展，同時也響應總會會員成長政策，總會長規劃在台中再成立另一個分會，所以有了台中第二分會的誕生。
林秀芬說，台中第二分會當然也會不餘遺力貫徹協會宗旨。此外，在會務方面也將結合聯合國永續發展目標，還有目前ESG 的世界潮流，希望透過例會，讓姐妹們更加認識這些內涵。就如非洲諺語「一個人可以走得快，一群人可以走得更遠」，為了共創美好的未來，執行永續經營的理念，我們結合了一批具有共同理念的女性，一起來完成這些這些工作。