▲「心室早期收縮」每日多達1萬下！　3D燒灼術擺平心悸胸痛

我是廣告 請繼續往下閱讀
何謂心室心律不整？ 心室早期收縮人類的心臟跳動是由右心房的竇房結來控制，經由房室結，把電刺激由心房傳到心室，引起心臟的收縮，以維持正常的血壓及身體所需之血液供應。正常情形下，人的心跳在休息狀態下是規律的，每天心跳的總次數約為12,000-15,000次。
黃奭毓表示，心室早期收縮是由心室的異位節律點發出激動波使心室提早收縮，一般來說，心室早期收縮並不會造成生命危險，因此藥物治療仍是優先的選擇。但在某些狀況下，如發作頻率過高（每天心律不整的次數超過6,000-10,000次或比率超過5-10%）、心臟收縮功能異常，以及症狀明顯難以忍受的病人，電生理燒灼術治療大都能收到立竿見影之效果，讓病人在術後的發作次數大幅下降，甚至治癒。
傳統和3D立體定位電燒手術差異一般傳統的心律不整電燒手術是利用X光透視心臟，幫助醫師進行準確的心導管電氣診斷與燒灼治療。但對於兒童、年輕女性、孕婦甚至醫師來說，暴露在輻射當中對人體都不是一件很好的事。
相對的，3D立體定位系統藉由裝置在病人身上的貼片位置，讓電腦去定位導管與心臟的相對位置，不需要暴露於輻射線就可以達到和傳統X光透視一樣的效果，不但減少輻射量、降低病患風險，甚至達到零輻射目標，而且在定位上更比傳統X光透視的方式精準，因此對於心律不整的治療是一大福音。
黃奭毓進一步說明，目前「低輻射的3D立體定位系統燒灼術」主要應用於陣發性上心室頻脈、心室早期收縮及典型心房撲動的病患，未來也有機會應用在其他心律不整的地方。健保對於複雜性心室心律不整，有給付3D立體定位系統燒灼術，但若是年輕或懷孕者患有一般性上心室心律不整，則必須自費使用。
| 手術類型
| 傳統X光系統電燒術
| 3D立體定位系統燒灼術
| 手術方式
| 使用X光機拍攝心臟平面影像與收集心臟電生理訊號，即可確認病灶位置施行治療
| 整合心臟電生理訊號及位置，形成心臟3D影像圖，精準定位病灶位置並治療
| 適用類型
| 僅適用於典型心律不整
| 適用於典型及複雜型心律不整
| 照射時間
| 反覆X光確認位置，照時長
| 可減少X光照射時間
| 復發和併發症發生率
| 平面影像確認病灶，有一定復發率與併發症
| 整合式3D影像精確引導電燒位置，可降低復發率與併發症
| 給付現況
| 健保給付
| 部分健保給付
心室心律不整的保健方式最常見的心室早期收縮類型其實是「不明原因」，好發在中年女性，通常患者健康狀況良好，就是心臟亂跳個不停，而這類型心律不整，異常放電的位置大多坐在右心室出口附近。
此類型心律不整大多為良性，可以從調整日常生活型態預防，如充足睡眠、保持情緒穩定、適當調解壓力、戒菸、和避免過量酒精性及含咖啡因的飲料等。除不明原因外，缺血性心臟病（心肌梗塞）也是產生心室早期收縮的另一個重要原因，另外心臟若有基因上的缺陷或結構性心臟病，亦會發生心室早期收縮，甚至誘發更嚴重的心室頻脈，進而危及生命，因此藥物治療與電燒手術皆有其必要性。
原文出處：心室心律不整的零輻射手術治療 3D立體定位系統燒灼術
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59598
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw