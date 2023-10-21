宜蘭賞鯨船遭國軍砲彈碎片誤擊！台灣基進重批：重大橫向聯繫失誤

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台灣基進提到，今年八月空軍在屏東九鵬外海空域實施對海轟炸訓練，不僅炸彈未投入目標，還差點擊中當時執行戒護任務的海巡艦艇，致使當日值勤的海巡署官員須求助身心診療；而今國防部軍備局在宜蘭大福海灘進行實彈射擊，理應申請海巡艦艇戒護，卻有賞鯨船疑似在演習區附近航巡導致船艏遭誤擊。這兩件事情的共同癥結，都直指演訓過程出「重大橫向聯繫失誤」，甚至是「試射投彈操作不熟悉」所導致的嚴重疏忽。
台灣基進指出，若在平時訓練就常發生誤擊誤發，導致周邊第三方人員傷亡，或演習當下發生因操作不當發生人命危害，即表示國軍演訓前的平常訓練並不扎實。再者，波即戒護友軍與損及演習區域外鄰近海域的民船，也顯示國防部在演訓當下，與友軍、民船的跨單位橫向聯繫出現嚴重落差。台灣基進強調，如今只是未具高壓的演訓狀況，卻發生可能的人命危害與橫向聯繫疏失，未來中國一旦升高國防壓力甚至進入實戰接戰狀態，國軍如何保衛家園？
台灣基進呼籲，當前中國不斷利用灰色地帶侵擾下，國防部應審慎以對兩件重大演訓意外危機背後的結構性因素。應盡快修正問題，勿在下次演習演訓時，再度發生波及第三方友軍與民人的憾事，強化橫向聯繫機制，因應國安危機。