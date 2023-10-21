中華職棒／林佳緯首安、首打點有加持過 全靠陳傑憲給的秘密武器
中華職棒統一7-ELEVEn獅今（21）日迎戰味全龍，獅隊第一指名林佳緯職棒一軍生涯首安、首打點一併出爐，並且以18歲283天年紀締造隊史第二年輕紀錄，他在賽後表示，總算是放鬆了，並透露今天擊出首安的秘密武器是陳傑憲給的打擊手套。
記者路皓惟/台南報導
經過20天的等待，林佳緯在今日5局下擊出二壘安打，送回隊友陳重羽，打回統一獅本場的第8分，也進帳職棒首安、首打點，林佳緯表示：「每一場都在期待首安出爐，但前面都差一點點，心態上也有一點急躁，首安打出來後，算是比較放鬆了。」
「學長們都在開玩笑說我是故意算好在主場台南打首安。」林佳緯說，不過在主場擊出首安感覺確實不一樣，「主場氣氛很好，感受到滿滿球迷的加油聲，感謝大家不吝嗇給我掌聲。」
林佳緯打完U18世界盃後來到統一獅報到，正式展開職棒生涯，他也期待能夠拚入季後賽首輪名單，「進入職棒就是重新歸零，經驗上還有許多需要加強，也感謝球隊學長的指點。特別是陳傑憲在場上場下都給我很多幫助，今天首安也是戴上他給的打擊手套，學長加持過就是不一樣！」
談到這位年僅18歲的子弟兵，總教練林岳平表示，在打擊方面還有很大的差距，不過他已經開始慢慢適應職棒環境，只是經驗上仍比較不足。