中華職棒／41歲林智勝生涯第10次打總冠軍戰：每次心情都很亢奮
味全龍隊拿下今年中華職棒台灣大賽的門票，陣中資深球員41歲「大師兄」林智勝，可望迎來生涯第10次總冠軍賽，聽聞自己生涯十度打總冠軍賽，林智勝第一時間很驚訝，但不變的是對總冠軍的期待感，「每一次都是很亢奮的狀態。」
記者路皓惟/台南報導
林智勝擁有豐富的台灣大賽經驗，過去曾代表Lamigo和中信兄弟參與過9次總冠軍賽，冠軍戒指戴滿一隻手，也是中職少數穿上3支不同球衣參加台灣大賽的球員，今年他有望將繼續代表味全龍爭奪總冠軍。
被問到今年參與總冠軍賽跟以往心情有何不同？林智勝表示：「其實就是從比較年輕到比較年長，感覺都一樣，都蠻興奮，每一次進冠軍賽，都是處於很亢奮的狀態。」
身為球隊的「老大哥」，林智勝鼓勵年輕球員莫望初衷，「總冠軍戰的氛圍有可能讓球員得失心太重，但那都是正常的，這只是比賽的一部分，我也告訴他們，希望他們能夠享受冠軍賽的氛圍，不要忘了自己的初衷。」
看著年輕球員一路成長，林智勝在社群媒體寫到：「繼續衝下去吧，小龍們！」他表示，「不要以為我們年輕，就覺得落後人家，人生總有第一次，當你有一次總冠軍的經驗，就會想打第二次，所以要珍惜第一次的機會。」