台股周跌341點終止連3紅！法人看基本面轉佳　半導體族群有望接棒

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就產業面，安聯投信台股團隊表示，現階段，客戶都是下急單為主，主要是能見度不高、對經濟前景不確定，加上客戶不願意備高庫存，其中一個原因就是現在資金成本比較貴，客戶對備庫存還是比較保守；但有急單，某種程度也顯示供應鏈的庫存非常低，意味供應鏈庫存看起來是健康的。
就評價面，半導體族群年初以來漲幅相對落後其他族群，那時候本來的定調就是第4季需要調節漲多的部位，轉到半導體，但AI大方向並未改變，所以未來布局上，主要還是要判斷，那些競爭格局門檻較高，例如很多零組件廠商，除了有AI server相關外，也有smart phone和PC，剛好受惠於smart phone 和PC增溫，因此，布局上往這個方向走也會比較好。
展望後市，安聯投信台股團隊表示，對台股維持樂觀看法，主要還是因為半導體有釋放開始復甦的味道；AI族群因為籌碼比較亂、且預期AI供應鏈的第3季季報恐差強人意，短期在缺乏財報利多支撐且先前估值較高的情況下，較易面臨獲利了結壓力；部分資金有機會從AI轉到基期較地且具要較高殖利率的半導體族群這邊。在非金電領域，則持續看好台電強韌電網計畫、充電樁及儲能等中長期趨勢，尤其是ESG趨勢所帶動的能源解決投資方案，預期將是台灣供應鏈長期受惠的方向。