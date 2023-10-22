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台股周跌341點終止連3紅！法人看基本面轉佳　半導體族群有望接棒

▲台股周線終止連3紅，周跌341.85點。展望後市，法人對台股維持樂觀看法，估在基本面轉佳之下，半導體族群有望接棒表現。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股周線終止連3紅，周跌341.85點。展望後市，法人對台股維持樂觀看法，估在基本面轉佳之下，半導體族群有望接棒表現。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

台股10月20日周五一度跌逾百點，在權值股撐盤下，跌幅收斂、下半場甚至一度翻紅，終場小跌12.01點，收在16440.72點，跌幅0.07%，只是周線仍翻黑，下跌341.85點。也終止連3紅。展望後市，法人對台股維持樂觀看法，建議拉回時可伺機布局，尤其半導體有開始復甦跡象，AI族群短期在缺乏財報利多支撐，加上先前估值較高，較易面臨獲利了結壓力，部分資金有機會從AI轉到基期較地且具要較高殖利率的半導體族群。

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安聯投信台股團隊表示，雙十連假期間中國手機銷售顯著轉佳，加上iPhone15發布迄今整體銷售表現尚佳，因此，帶動台灣手機供應鏈對於第4季營運展望轉趨樂觀，加上重要法說就財報與展望上均釋出佳音，有助支撐半導體族群在第4季的表現與接棒。在基本面大方向目前看來沒什麼改變之下，第4季半導體有機會，主要是半導體庫存去化、加上Smart phone看起來有急單，PC部分也有好轉，確實有助於穩定整體氣氛。

就產業面，安聯投信台股團隊表示，現階段，客戶都是下急單為主，主要是能見度不高、對經濟前景不確定，加上客戶不願意備高庫存，其中一個原因就是現在資金成本比較貴，客戶對備庫存還是比較保守；但有急單，某種程度也顯示供應鏈的庫存非常低，意味供應鏈庫存看起來是健康的。

就評價面，半導體族群年初以來漲幅相對落後其他族群，那時候本來的定調就是第4季需要調節漲多的部位，轉到半導體，但AI大方向並未改變，所以未來布局上，主要還是要判斷，那些競爭格局門檻較高，例如很多零組件廠商，除了有AI server相關外，也有smart phone和PC，剛好受惠於smart phone 和PC增溫，因此，布局上往這個方向走也會比較好。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，對台股維持樂觀看法，主要還是因為半導體有釋放開始復甦的味道；AI族群因為籌碼比較亂、且預期AI供應鏈的第3季季報恐差強人意，短期在缺乏財報利多支撐且先前估值較高的情況下，較易面臨獲利了結壓力；部分資金有機會從AI轉到基期較地且具要較高殖利率的半導體族群這邊。在非金電領域，則持續看好台電強韌電網計畫、充電樁及儲能等中長期趨勢，尤其是ESG趨勢所帶動的能源解決投資方案，預期將是台灣供應鏈長期受惠的方向。

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