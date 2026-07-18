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▲蔡阿嘎品牌HAHABABY近日因疑似撞款風波引發熱議，多款商品遭網友發現已自官方網站下架。（圖／翻攝自「HAHABABY撞臉全紀錄」網站）

蔡阿嘎與二伯創立的品牌HAHABABY近期深陷「撞款」爭議，網友整理出的「HAHABABY撞臉全紀錄」網站也持續更新。如今又有網友發現，多款遭比對的HAHABABY商品頁已悄悄下架，原本的商品連結點入後，會直接導回品牌首頁，再度引發討論。有網友在threads發文表示，昨天發現不少HAHABABY商品已無法直接瀏覽，原本的商品頁連結點開後，會直接跳回官方首頁。根據整理出的商品包括無袖櫻衫島尾裙＆短袖襯衫、極簡系列兒童三重紗細肩洋裝、極簡系列大人三重紗細肩洋裝、細條紋大人接網紗短袖洋裝上衣、大蝴蝶結寬版牛仔長褲、Haha擁豹大人落肩上衣、極簡系列短袖層次尾龍連身裙、皺皺布澎澎短袖綁帶套裝、大人牛仔口袋七分寬褲等。為避免相關資料消失，另一名參與整理的網友也立即更新「HAHABABY撞臉全紀錄」網站，在每項商品下方新增可查閱的蝦皮商品頁、社群貼文連結，並截圖作為備份。發文者表示，雖然網頁快照無法完整保留原始頁面的所有內容，但至少能留存當時公開資訊，以供後續比對與查證。目前不清楚商品頁面調整是否與近期爭議有關，HAHABABY方面也未針對商品頁下架一事公開說明。不過相關貼文曝光後，仍引發不少網友留言討論。