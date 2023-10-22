中國海警又阻菲國船隻往仁愛礁　南海衝突持續

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隨後在8月下旬，中方以菲律賓的4艘運補船及海警船未搭載「違規建材」為由，表示中方「從人道主義出發」，對菲方向仁愛礁守軍運送食品等必要生活物資作出「臨時性特殊安排」，形同放行。菲國船隻完成對仁愛礁守軍的運補。
不過，到了9月8日，中國海警再表示，菲國有兩艘運補船和兩艘海警船未經中方允許，「擅自進入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域」。中國海警依法對菲船隻嚴正警告、全程跟監、有效規制。
一個多月後，中國海警今天又一次發布攔阻菲律賓船隻前往仁愛礁的消息。
馬尼拉自1999年將二戰時期的登陸艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre）擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，藉以主張實際控制，因此需定期運送補給。
中方近期則多次聲稱，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，堅決反對菲方向非法「坐灘」軍艦運送違規建材。中國海警將依法在中國管轄海域持續展開維權執法活動。
除了在仁愛礁周邊衝突，馬尼拉也指控中國海軍艦艇近日在菲律賓占據的南海中業島附近試圖從菲船前方橫切而過，兩國船隻最近距離僅350碼（約320公尺）。中國外交部發言人毛寧16日則宣稱，菲律賓是非法侵占中業島，嚴重侵犯中方主權。
菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）一改前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的親中態度，尋求與美國建立更緊密的雙邊關係，包括讓美國出入更多菲律賓軍事基地，致使馬尼拉和北京的關係日益惡化。（編輯：張淑伶/周慧盈）1121022