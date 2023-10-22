美駐伊拉克基地又傳遇襲　親伊朗民兵宣稱犯案

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一名不願透露姓名的軍事消息人士告訴法新社，「無人機落在伊拉克西部安巴省（Anbar）的阿薩德（Ain al-Asad）空軍基地內」，但未造成任何傷亡或災損。
親伊朗武裝團體利用通訊平台Telegram頻道上發布的聲明說，這起攻擊是一個自稱「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（Islamic Resistance in Iraq）的組織所為。
總部設於伊拉克北部大城阿比爾（Erbil）的Rudaw電視台報導，這個獲伊朗支持的伊拉克民兵組織在 Telegram聲明中說，他們以無人機鎖定阿薩德基地攻擊，「正中目標」。
另一名伊拉克安全消息人士告訴法新社，這次攻擊有兩架自殺式無人機，「第1架被攔截下來，第2架因技術問題墜毀」。
然而，美國五角大廈表示不清楚有任何此類攻擊。
美國國防部不具名官員表示，「我們並未看到任何行動報告，以證實」今天發生的襲擊事件。
自本月18日以來，美國領導的聯軍在伊拉克所使用的3個基地已成為5次個別攻擊目標，分別是阿薩德基地、北部哈利爾基地（Al-Harir）和巴格達機場附近的一個軍營。
在這3個基地，美軍駐紮約2500人，其他國家軍隊約1000人；這些部隊是為打擊伊斯蘭國（Islamic State）聖戰組織而成立聯盟。
效忠伊朗的派系先前擴大對美國的威脅，包括真主黨旅（Hezbollah Brigades）要求美軍「離開」伊拉克，「否則將嘗到地獄之火的滋味」。 （譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1121022