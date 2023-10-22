▲口腔顎骨隆突無法裝假牙　手術切除助重拾美味

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顎骨隆突屬先天性 不少人都有大里仁愛醫院耳鼻喉科張耕閤醫師表示，「顎骨隆突」屬先天性，很多人都可能會發生，是一種很常見的骨質變異，出現的位置在口腔上方上顎處，可大可小，像這位張女士的隆突在電腦斷層畫面顯示為2.5公分，算是蠻大的隆突，切除下來的體積宛如一顆貢丸般大小。
經口進入手術 去除骨質增生張耕閤醫師表示，如果患者容易反覆在隆突處產生潰瘍，或者像此位張女士因為巨大隆突無法戴活動假牙的狀況，可以接受手術將此骨質增生去除。手術方式為經口進入，臉部外觀無傷口，將腫塊粘膜分離後使用器械將骨質增生區域磨平，再將粘膜進行縫合。
術後傷口會有輕微不適感，術後兩週需要吃軟質食物，粘膜完全癒合的時間大概為一個月左右。
口腔有硬塊、潰瘍遲遲不癒 應盡快就醫另外，此種隆突也可能出現在舌底兩側齒齦處，很容易在吃較硬的食物時摩擦到隆突造成粘膜破裂，導致產生口腔潰瘍。張耕閤醫師提醒，一般民眾如果發覺口腔有硬塊，或者持續兩週以上未癒合的口腔潰瘍，應該立刻到門診接受檢查與評估是否需要進行切片檢查和後續治療，以免良性與惡性腫瘤持續存在及擴大，延誤治療的黃金時機。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59591
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