身心俱疲換成績！6成國高中生學習疲勞　近1/4曾有自傷自殺念頭

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調查中也顯示，有38.9%學生表示上完一天課後整個人都累垮，31.1%因為課業造成情緒非常疲累，更有26.8%學生認為上課唸書是沉重的負擔。當學生們投入大量時間和心力在課業上，卻不知自己為何而學？有30.6%學生對課業越來越提不起興趣；25.6%學生認為現在念那麼多書對將來根本沒有什麼用處。強調知識與生活情境的結合及應用，鼓勵學生主動找尋學習樂趣，是108課綱的初衷，而事實上卻仍有1/4以上學生對課業感到無聊、失去好奇心、認為課業對將來沒幫助。
缺乏動力的疲憊學習也讓莘莘學子出現身心狀況，調查發現近2個月，有15%學生因為課業而焦慮到失眠、睡不好；13.8%學生有頭、胃痛的情形；10.3%因此吃不下飯或暴飲暴食。最令人難過的，有24.8%的學生曾因為課業壓力過大而有自我傷害或一死了之的念頭，國中生心理健康狀態明顯惡化，「因為課業壓力而有自我傷害或一死了之的念頭」從21.3%上升至28.1%。
不僅如此，教改怎麼改，好像都很難改掉學生學習生涯充斥著考試和補習的宿命。調查發現台灣國高中生59.8%有補習，都市學生更達72.4%，此外，近1/4的學生每週補習5天以上幾乎天天補、更有63.8%在補習班待到晚上9點。本調查發現有補習的學生學習疲勞分數顯著高於沒有補習的學生；過多考試也是造成學生學習疲勞的原因，調查發現71.9%最多一天考試4次以上、考5次以上為46.6%，一天考5次以上的學生學習疲勞分數顯著高於考4次以下的學生。
掛著黑眼圈睡眠不足，似乎是台灣學生的共同日常，調查發現9成以上的國高中生都睡不到8小時，37%睡眠5-6小時、甚至12.6%睡眠不到5小時。雖然國中生睡眠狀況看似沒有高中生嚴重，但與2017年相比，國中生睡眠不足的情況明顯惡化，睡眠時間5小時以下從2017的4.5%上升至9%，睡眠時間5-6小時也從2017年27%上升至30.1%。調查也發現，台灣國高中生兒少每天課後花2.5小時使用3C產品，而1週戶外運動時間中位數僅1小時，運動量明顯不足夠令人憂心。
從心理層面的壓力來源追溯，發現當學生感受到家長對課業的期待越高，越學習疲勞。有39.9%學生表示家長會拿他的課業表現和其他人比較；22.1%認為家長關心課業表現勝過其他生活裡的事情，甚至有1成5的學生會因為課業表現不好而被家長言語羞辱，例如被罵是笨蛋、很沒用、丟考卷等，另外也有5.1%學生會因為課業表現不好而被體罰。當孩子對於課業的感受被烙印上疼痛與羞辱的記憶，自然會對學習感到恐懼與抗拒。
除了家長的期待之外，其實學生的自我要求也是壓力來源之一。有高達66.6%兒少認為成績無法達到自己期望、60.7%擔心成績跟不上其他同學；53.9%學生覺得自己通常比別人花更多時間來學習；甚至有48.6%學生會因為考試/作業成績不好而影響一整天的心情。由此可見「文憑主義、升學至上」的價值觀並沒有隨著教育改革時代進步有所翻轉，甚至生根在每個孩子的心中。
108課綱的精神期盼翻轉過去填鴨式教育模式，將被動學習模式，改為以學生為主體，將學習的自主權回歸學生，但是立意良善的108課綱實施之後卻成為學生新的學習壓力來源，調查發現108課綱下，82.6%高中生感到壓力大，壓力來源第一名為「製作學習歷程」， 佔76.1%；其次依序為「規劃自主學習」佔47.9%，「生涯探索和未來志向」(40.1%)。
開設多元選修課程、製作學習歷程等，都是希望幫助學生更認識自己、探索多元興趣、做出適性的選擇，但本次調查發現仍有56.9%學生對未來升學和生涯規劃感到徬徨。值得注意的是，有12.1%的學生向大人表示對未來的想法，但家長卻不尊重他的未來升學或生涯規劃，這些不被家長尊重的學生，他們的學習疲勞平均分數也顯著高於其他學生。
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