《捍衛戰士》劊子手「片場調情」26歲情慾女星 惹火正宮爆分手
火辣浪漫喜劇《愛愛愛上你》，找來《高校十八禁》中演出大尺度情慾戲爆紅的26歲席德妮史威尼，與《捍衛戰士：獨行俠》中的「劊子手」格蘭鮑威爾搭檔演出，兩人在片場打情罵俏爆發緋聞，惹火正宮吉吉芭黎絲，4月先傳出與格蘭鮑威爾分手，又退追兩人的社群平台，電影未演先轟動話題十足。
記者黃雅琪／綜合報導
格蘭鮑威爾搭檔席德妮演出《愛愛愛上你》，兩人火熱的互動不只在澳洲的拍片現場閃瞎眾人，甚至延燒到後來的宣傳活動，於拉斯維加斯影視博覽會中的首次亮相，他們仍舊不顧眾人眼光打情罵俏，不尋常的身體接觸和挑逗的玩笑話，讓現場媒體議論紛紛。格蘭鮑威爾透露，席德妮私下都叫他「Top Gun」：「我愛死她這麼叫我！」
這對性感搭檔宛如「乾柴碰上烈火」，但是格蘭鮑威爾的正宮女友吉吉芭黎絲可不領情，兩人4月時傳出分手消息，格蘭鮑威爾、席德妮的緋聞在網路上引爆討論，席德妮認為這些臆測非常可笑：「這就是一部浪漫愛情喜劇，大家真的很愛編故事，其實我跟格蘭不太在意這些事情。」只是吉吉芭黎絲在她澄清後，立刻退追兩人的社群平台，時間點敏感再掀爭議。
由《好友萬萬睡》導演威爾古勒執導的《愛愛愛上你》，描述一對貌合神離的俊男美女，在一場澳洲的婚禮中，發現自己被親朋好友硬湊成堆，為了不破壞這樁喜事，他們決定暫時攜手合作，繼續扮演眾人眼中的完美情侶。《愛愛愛上你》12月29日全台上映。