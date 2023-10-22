證實已會柯文哲！朱立倫秉持「三心」：藍白合不能變淘汰賽
傳出民眾黨總統參選人柯文哲與國民黨總統參選人侯友宜昨（21）日晚間再度會面，不過，兩人談了快一小時沒有結論，對此，國民黨主席朱立倫今（22）日回應，兩人的見面並不會主動透露，不過自己前幾天才跟柯文哲會面，強調藍白合過程當中一定要用誠心、耐心、同理心，「而且千萬不能變成淘汰賽，一定是組團隊」。
記者林怡昕／台北報導
朱立倫今天協同侯友宜出席「全國侯友宜青商之友後援會」，會前接受媒體聯訪時，朱立倫說，向來對於主席跟主席，或者是總統候選人跟總統候選人的見面，不會主動透露，但是很確定的跟大家報告，自己前幾天才跟柯文哲見面，共同目標大家都一定要往藍白合目標來努力，那在這個過程當中一定很辛苦。
朱立倫表示，除了誠心以外，要有耐心、同理心，而且千萬不能變成淘汰賽，一定是組團隊，如果不是組團隊的話變成淘汰賽的話，那就變成把另外一邊的支持者排除掉了，這樣子很可能就會造成親痛仇快，所以過程當中就是一定要用誠心、耐心、同理心，而且是堆疊善意，不要造成任何的言語上的衝突，或者是情緒上的一些發言。
至於，在跟柯文哲席談話時，是否有講到說如果總統無辦法談成，先談立委？朱立倫則說，談立委的部分，其實是上個月跟柯文哲見面時，主要就在談立委各個選區，如何達到選區的集大化，今天也在台中，非常謝謝台中市長盧秀燕，力挺民眾黨立委參選人蔡壁如，除了提名的七位委員，今天蔡壁如也到國民黨立委參選人林家興的競選總部來，強調「我們就是這樣不斷的堆疊善意，然後擴大我們的支持群眾，能夠讓我們的席次極大化，這是共同的目標」。