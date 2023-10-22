Lisa跳完瘋馬秀穿太少就被罵 比基尼照露「大片玉背」吸840萬讚
南韓國際女團BLACKPINK成員Lisa擁有洋娃娃臉孔、前凸後翹身材，腰圍僅51公分，被封為「人間芭比」，上個月底，她不畏外界議論登上以全裸歌舞聞名的瘋馬秀（Crazy Horse），完成演出後近日和母親展開度假行程，昨（21）日在IG釋出4張比基尼照片，不科學身材吸引840萬人按讚。
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的相片，Lisa穿橘紅色系三點式泳衣，於一艘遊艇上被掌鏡人捕捉倩影，她以趴姿享受日光浴及海風，小麥色美背整片放送，左胸後方的雪絨花紋身露出，另一張倚靠欄杆秀出110公分大長腿，九頭身比例一覽無遺，平坦腹部和馬甲線也相當傲人。
然而，該組照片招來不少酸民，以惡毒的言論抨擊Lisa，「脫衣舞女星的日常」、「富人的選擇」、「脫上癮了」，其他網友火大反擊：「放過她，她只是在度假」、「外貌攻擊和道德羞辱希望適可而止」！憂心她步入已故韓星雪莉被網路霸凌的後塵。
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