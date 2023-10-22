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味全龍啦啦隊瘋傳「最強外援」助陣台灣大賽！三上悠亞也被點名

▲挺進台灣大賽的味全龍，據傳啦啦隊將請來「最強外援」助陣，並在台灣大賽中亮相，就連三上悠亞都被點名。（圖／NOWnews攝影中心）
▲挺進台灣大賽的味全龍，據傳啦啦隊將請來「最強外援」助陣，並在台灣大賽中亮相，就連三上悠亞都被點名。（圖／NOWnews攝影中心）

記者詹鎰睿／綜合報導

中華職棒味全龍日前確定下半季封王，並以全年度第一的戰績，直接送進台灣大賽，也讓成軍不到3年的新球隊，瞬間成為球迷討論話題。近日就有群組瘋傳，啦啦隊小龍女「Dragon Beauties」將在台灣大賽請來「最強外援」，除了韓國啦啦隊女神，就連日本女星三上悠亞都被點名，讓粉絲們非常期待。

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繼富邦啦啦隊Fubon Angels日前釋出消息，確定找來「最甜外援」助陣後，球迷們也紛紛討論其人選，將會是前樂天巨人啦啦隊李晧禎，引發討論。沒想到這波「外援」風潮還沒結束，近日，在啦啦隊群組中又有粉絲爆料，現在的啦啦隊都要洋將，「如果情報沒錯的話，小龍女也有，TS（台灣大賽）就登場。」

▲啦啦隊群組瘋傳，除了Fubon Angels，就連小龍女Dragon Beauties也會找來外援助陣。（圖／讀者提供）
▲啦啦隊群組瘋傳，除了Fubon Angels，就連小龍女Dragon Beauties也會找來外援助陣。（圖／讀者提供）
消息曝光後，大家開始紛紛猜測，「一隊一個洋將就對了！」、「有提示嗎？」、「如果會來的話，我會猜都是2S娛樂的」、「那個Elegant（優雅的英文，指三上悠亞）我不曉得會不會再出現，但情報的不是」、「如果能找到Elagant來當客座小龍女，明年天母季票應該會賣爆炸」、「啦啦隊的大外援時代要開始了嗎？」對此《NOWnews今日新聞》已詢問味全龍球團，截稿前尚未得到回應。

事實上，除了來自韓國的李多慧、安芝儇，分別加入樂天女孩、Wings Girls之後，還有來自香港的Passion Sisters的練習生洗迪琦、中韓混血的Uni Girls女孩Yovia（孔彩熙），若再加上尚未證實的Fubon Angels李晧禎，以及的Dragon Beauties最強外援，等同於中職6隊啦啦隊都有「外援紀錄」，讓人十分期待。

▲李多慧是啦啦隊女神，擁有超高人氣。（圖／李多慧IG）
▲李多慧今年加入樂天女孩，成功創造啦啦隊旋風。（圖／李多慧IG）
▲ 安芝儇韓國女神重磅加盟！台鋼雄鷹啦啦隊WING STARS。（圖／台鋼提供）
▲ 安芝儇確定加入台鋼雄鷹啦啦隊WING STARS。（圖／台鋼提供）
▲兄弟啦啦隊冼迪琦之前發布全黑圖，16萬IG帳號重新開啟。（圖／取自洗迪琦 IG）
▲來自香港的冼迪琦，成為Passion Sisters最強練習生。（圖／取自洗迪琦 IG）
▲Uni Girls啦啦隊女孩Yovia（孔彩熙）是中韓混血兒，人氣不甘示弱。（圖／IG）
▲Uni Girls啦啦隊女孩Yovia（孔彩熙）是中韓混血兒，人氣不甘示弱。（圖／IG）
▲樂天巨人啦啦隊李晧禎被傳可能加入富邦啦啦隊。（圖／李晧禎IG)
▲前樂天巨人啦啦隊李晧禎被傳可能加入富邦啦啦隊。（圖／李晧禎IG)
▲南敏正被譽為「棒球場上的朴敏英」，也被傳有意來台發展，可能加入味全龍啦啦隊。（圖／IG）
▲南敏正被譽為「棒球場上的朴敏英」，也被傳有意來台發展，可能加入味全龍啦啦隊。（圖／IG）

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