味全龍啦啦隊瘋傳「最強外援」助陣台灣大賽！三上悠亞也被點名
中華職棒味全龍日前確定下半季封王，並以全年度第一的戰績，直接送進台灣大賽，也讓成軍不到3年的新球隊，瞬間成為球迷討論話題。近日就有群組瘋傳，啦啦隊小龍女「Dragon Beauties」將在台灣大賽請來「最強外援」，除了韓國啦啦隊女神，就連日本女星三上悠亞都被點名，讓粉絲們非常期待。
記者詹鎰睿／綜合報導
繼富邦啦啦隊Fubon Angels日前釋出消息，確定找來「最甜外援」助陣後，球迷們也紛紛討論其人選，將會是前樂天巨人啦啦隊李晧禎，引發討論。沒想到這波「外援」風潮還沒結束，近日，在啦啦隊群組中又有粉絲爆料，現在的啦啦隊都要洋將，「如果情報沒錯的話，小龍女也有，TS（台灣大賽）就登場。」
消息曝光後，大家開始紛紛猜測，「一隊一個洋將就對了！」、「有提示嗎？」、「如果會來的話，我會猜都是2S娛樂的」、「那個Elegant（優雅的英文，指三上悠亞）我不曉得會不會再出現，但情報的不是」、「如果能找到Elagant來當客座小龍女，明年天母季票應該會賣爆炸」、「啦啦隊的大外援時代要開始了嗎？」對此《NOWnews今日新聞》已詢問味全龍球團，截稿前尚未得到回應。
事實上，除了來自韓國的李多慧、安芝儇，分別加入樂天女孩、Wings Girls之後，還有來自香港的Passion Sisters的練習生洗迪琦、中韓混血的Uni Girls女孩Yovia（孔彩熙），若再加上尚未證實的Fubon Angels李晧禎，以及的Dragon Beauties最強外援，等同於中職6隊啦啦隊都有「外援紀錄」，讓人十分期待。