金鐘58／林奕嵐奪新人獎！緋聞男友巫建和曝「私密對話」一臉尷尬
第58屆金鐘獎節目類頒獎典禮，昨（21）日晚間順利落幕，21歲台美混血林奕嵐，憑藉影集《她和她的她》拿下「最具潛力新人獎」，曾與她在街頭擁吻被拍的男星巫建和，今日帶著高雄電影節閉幕片《壞男孩》出席受訪，被問到是否有恭喜對方？他一臉尷尬的笑說：「就⋯有恭喜一下！」
記者黃雅琪／綜合報導
電影《壞男孩》壓軸擔任閉幕片，導演游智涵率演員群巫建和、黃聖球、鍾家駿、潘親御及黃湘婷來到雄影，堪稱金獎新生代演員陣容。巫建和在片中飾演領導者，帶領其他3位男孩，導演游智涵透露，其實在私底下4人相處時，巫建和也是一個領頭羊，拍攝期間的餐廳都是他選的：「因為他對食物有莫名的堅持，有一次還因為水餃太難吃直接吐掉！」
導演游智涵直言，巫建和的加入讓大家更自然，整體演技都提升：「他跟其他演員的相處，是讓大家自然地成為角色，不是去教他們怎麼演」，鍾家駿補充：「我覺得這也是安全感吧，有前輩在就是很自然、很生活的感覺。」當時剛拍完《成功補習班》的巫建和則表示，之前角色都跟差不多年紀的演員合作，這次變成要帶領一群人做事情，是他沒有經歷過的。
國中畢業就離開蘭嶼的鍾家駿，12歲時以《只有大海知道》拿下金馬獎「最佳新演員」，鍾家駿與黃聖球當年曾在金馬獎一起角逐該獎項，黃聖球在現場不忍直說：「一開始滿討厭鍾家駿的！」讓鍾家駿笑說：「我其實根本沒有什麼想法！」黃聖球回嗆：「因為他覺得那個獎本來就是他的。」鍾家駿只好拉出姊姊救援：「那天得獎後我姊沒理我，還說她只要跟黃聖球拍照。」