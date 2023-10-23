美股跌！台股早盤摔逾120點 AI熄火、封裝測試與車用亮眼
以巴衝突未減，美股四大指數上周五（20日）皆收黑，其中標普500、費半與那斯達克都跌逾1%。台北股市今（23）日開盤跟著走低，早盤一度跌逾120點，來到16317點。權值王台積電早盤跌8元，來到548元，跌幅約1%。聯電、世界先進逆勢走高，鴻海富士康遭到中國查稅，今股價走低，早盤約跌2.5%。今日AI概念股大多熄火，不過封裝測試、車用電子與電動車表現亮眼。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數20日下跌286.89點，或跌0.86%，收33127.28點；標普500指數下跌53.84點，或跌1.26%，收4224.16點；那斯達克綜合指數下跌202.37點，或跌1.53%，收12983.81點；費城半導體指數下跌51.63點，或跌1.53%，收3316.14點。
受到美股影響，台北股市今日開盤走低，早盤一度跌逾120點，來到16317點，晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌8元，來到548元，跌幅約1%。聯電逆勢走強漲0.5%，世界先進也漲0.6%、力積電跌1.4%。其他重要電子股，如聯發科跌0.7%，華碩、友達也跌0.8%到1%。鴻海富士康傳遭到中國查稅，今股價走低，早盤約跌2.5%，來到101元。日月光跌1.6%。
今日AI概念股大多熄火，指標股緯創跌0.2%、英業達與廣達跌約0.3%左右，技嘉小漲0.2%，緯穎漲近2%。其他，健策、世芯-KY跌1%多，創意跌4%。而封裝測試族群表現亮眼，菱生飆漲停，華東、久元、南茂、同欣電、典範漲2到5%多，頎邦、台星科、逸昌漲1%以上。還有車用電子與電動車也表現不俗，揚智漲7%、毅嘉漲5%，笙泉、台嘉碩、台亞漲1%多。中碳漲9%，榮炭、中興電、天宇、高力漲2到6%。