各縣市爭搶護國神山、台中態度消極？盧秀燕：台積電已是進行式
台積電宣布不進駐龍潭園區三期，將持續評估台灣適合半導體建廠的用地，引起各縣市爭相招手。由於先前台中市長盧秀燕曾對台積電龐大的用水用電量表示質疑，市民擔心台積電被搶走。盧秀燕今受訪時表示，不是不爭取，而是已經爭取到了，台積電二期已通過都審，週邊的補償和賠償工作也由中科局處理中。中科局則表示，若順利的話明年可以交地。
記者顏幸如／台中報導
台積電宣布不進駐桃園龍潭園區，引起其他縣市瘋搶，紛紛強調水電無虞、歡迎進駐，屏東縣今（23）有立委邀請經濟部前往考察。由於先前盧秀燕曾對台積電進駐台中，將排擠原有的用水用電表示質疑，要求台電和台水簽承諾書，這波瘋搶潮也未見台中市政府積極表達態度，引起部份市民擔憂，台積電可能會被其他縣市以更好的條件搶走。
盧秀燕上午受訪時表示，不是她不爭取，而是「台中市已經通過了，不只有，還更多」。她表示中科本就有台積電一期，但台積電希望擴大規模，去年開始申請二期。日前市府已經通過都審、同意台積電到台中設廠，並呈報行政院走流程。
盧秀燕說，她最近看到很多縣市爭取台積電落地，中科一期本來就有台積電，二期征用的土地，幾乎只提供台積電中科二廠使用，市府兩三個月前已經核定，至於水電及原場地高爾夫球場的徵地、員工失業、會員球證補償等問題，則由中科管理局協助逐一克服中。中科管理局則表示，若一切順利的話，中科二期預計明年6月底提供土地給廠商建廠，以應產業發展需求。