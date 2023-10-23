大學必做100件事！探索職涯、拓展人脈　還是談場純粹的戀愛

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大學被視為人生旅程中的一段黃金時光，除了追求學術知識之外，也是進入社會之前的最後一站，在校園裡，認識不同科系、不同背景、或是各行業的人，將是最佳的擴展人脈機會，但實際上，該怎麼做？104人力銀行《青春通識課》Podcast第100集節目，邀請3位大學生聊聊他們認為大學生活必做的事，以及他們拓展人脈的方法。
嘉義大學企管系吳同學說，大學四年必做的事是盡量認識不同科系的人，他因為參加校外競賽而認識生物、公衛等科系學生，體驗到和不同背景的人想法激盪；平常也追韓劇、學韓文，甚至想要跳脫舒適圈，到國外當交換學生；而想多認識人，「多找人聊天」就是關鍵方法，多和不同科系的人、學長姐、或是職場朋友互動，不但能增加觀點與知識、了解職場動向，還能加強自己的人際溝通技巧，甚至有許多實習、工作機會就是在日常聊天中產生。
對很多人來說，大學住宿舍可能就是人生第一次離開家，甚至是第一次自己獨立生活，但這也是開拓人脈的機會。淡江大學歷史系徐同學分享，住宿可以認識班上其他同學或其他科系學生，雖然室友像是開盲盒一樣「不知道是天堂還是地獄」，但她曾在冬天跟室友窩在宿舍一起煮火鍋讓她印象深刻，甚至因住宿舍讓她交到大學生涯最要好的朋友。
對許多大學生來說，職涯探索是一條未知的道路，畢業後出社會的前幾年，可能都仍在探索自己到底喜歡什麼、適合什麼工作，透過打工和實習可以減少探索的時間成本。淡江大學歷史系徐同學在節目上分享，大學期間曾因選擇了不適合的科系而感到迷茫，但她沒有被這段困惑耽誤太久，相反地，她投入實習，擔任企業創辦人的特助，因此學到許多「帶得走的能力」，不但負責篩選求職者履歷，還要參與營隊企劃、禮品採購等，這讓她提前領略職場工作的真實面貌，也讓她更了解自己喜歡和適合哪些領域的工作。
調查中，最多人提到大學生一定要做的就是「談戀愛」！淡江大學歷史系徐同學自爆她曾當過兩次「班對」，兩任男友還都同班。她笑說，「只要我不尷尬，尷尬的就是別人」！
台中科技大學國貿系許同學則說，出社會後談戀愛可能要考慮雙方家庭、人生觀、價值觀等問題，但大學生很單純不用想這些。
嘉義大學企管系吳同學說，大學四年時間規劃很重要，如果沒有好好利用的話，「很像睡一覺卻沒有設鬧鐘，等到醒來才發現我到底在幹嘛，都快要畢業了」！
104人力銀行表示，依據生涯階段發展，旗下目前有三大Podcast，《青春通識課》陪伴高中職和大學生自我探索，成為自己喜歡的樣子；《職涯診所》幫你一生都精彩，從新鮮到退休；《高年級不打烊》退休不是散場，是轉場的開始。其中，《青春通識課》近日慶祝100集上架，推出「大學生必做的100件事」，有許多樂趣，也有許多挑戰和機會，每一步似乎承載著未來的無窮可能性，但又伴隨著許多迷惘。