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寒冬來了！台中無薪假人數佔全國1/3　王育敏：工具機產業逆風期

▲市議員陳文政指出，台中市數家中大型製造業，紛紛在第4季施行無薪假。（圖／陳文政提供，2023.10.23）
▲市議員陳文政指出，台中市數家中大型製造業，紛紛在第4季施行無薪假。（圖／陳文政提供，2023.10.23）

記者顏幸如／台中報導

勞動部統計全台實施無薪假人數跌破萬人，台中市竟高達3,475人！台中市議員陳文政指出，數家中大型製造業紛紛在第4季施行無薪假，不僅沒新訂單，連舊訂單都被取消，儼然是山雨欲來。台中市副市長王育敏也證實此事，表示受戰爭、通膨、衰退等全球因素影響，台中的工具機、精密機械業者正處於產業逆風期。根據市府統計，以自行車及工具機業佔大宗，通報人數約佔70%

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受疫情解封影響，勞動部統計「勞雇雙方協商減少工時實施人數」，今年7月以來，全國通報無薪休假人數大幅減少，10月中旬為9631人，但光是台中市就高達3,475人、中科放無薪假的人數也有194人。

市議員陳文政今（23）日質詢時指出，台中市無薪假人數不僅六都第一、台灣第一，甚至高達全國1/3強！疫情期間台中休無薪假最高峰僅3902人，那時台北市還高達9千多人，如今疫情解封，台中不僅比去年同期還高，甚至躍升全國第一。陳文政提出警告：「這僅是開始！」他說台中市數家中大型製造業紛紛在第4季施行無薪假，因為不僅拿不到新訂單，連舊訂單都被取消，無薪假人數將不斷上升，儼然是山雨欲來的態勢。

▲勞動部統計「勞雇雙方協商減少工時實施人數」，今年7月以來全國通報無薪休假人數大幅減少。（圖／翻攝勞動部網站，2023.10.23）
▲勞動部統計「勞雇雙方協商減少工時實施人數」，今年7月以來全國通報無薪休假人數大幅減少。（圖／翻攝勞動部網站，2023.10.23）
副市長王育敏表示，在戰爭、通膨、衰退等因素影響下，全球不景氣衝擊許多大企業，對工具機相關產業的衝擊也不小，中部又是工具機最大聚落，包括工具機、製造業及服務業都受影響，業者正處於產業逆風期，勞工局將針對無薪假勞工提出相關因應及支持服務性措施，希望全球景氣儘快復甦。

陳文政感嘆，執政黨總愛說台灣經濟是20年來最好，其實這兩年僅半導體業仍保有優勢。但並非人人都是半導體工程師，精密產業是台中經濟的命脈，很多家庭要靠製造業生活，呼籲市府趕快想方設法，協助業者撐過寒冬。

▲台中市放無薪假的人數是六都最高，且佔全國1/3。（圖／陳文政提供，2023.10.23）
▲台中市放無薪假的人數是六都最高，且佔全國1/3。（圖／陳文政提供，2023.10.23）
勞工局長張大春表示，實施無薪假需要勞資雙方協商、徵得勞工同意，針對實施減班休息的事業單位及勞工，勞工局將持續提供相關職訓資源及就業媒合服務，並整合多元協助措施，輔導事業單位依法通報無薪假，以協助勞資雙方度過難關。

根據勞工局統計，今年10月16日前，台中有96家事業單位通報實施無薪假3457人；去年同期通報則為375家，2613人。今年製造業通報無薪假有增加趨勢，其中以自行車及工具機業佔大宗，通報人數約佔70%。

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