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商業保費喊漲！企業叫苦吃不消　產險公會提3大建議

▲商業保費大漲！企業叫苦吃不消，產險公會最新說明。（圖／NOWnews資料照）
▲商業保費大漲！企業叫苦吃不消，產險公會最新說明。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

在極端氣候帶來天災不斷，加上地緣政治風險提高，國際再保限縮承接比例，商業保險保費恐大漲逾4成，企業紛紛喊苦吃不消。對此，產險公會今（（23）日表示，主管機關對相關費率訂價皆有嚴謹審核與監督機制，並持續關注市售保險商品費率調整情形，以確保保戶權益。產險公會也對企業提出3點建議，包括重新檢視所面對的風險及承擔能力，確認保險需求，進而適度依自身預算成本購買保險。   

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產險公會指出，就商業火險來說，近幾年因大型火災事故頻仍，以致商業火險的簽單損失率持續偏高，已高於一般水準。依據保發中心統計，整體市場純火險業務，純保費損失率：2020年為246%，2021年為148%，2022年為203%，產險業者確實承受相當大的壓力；加以，產險業經營成本受國際再保費調漲影響，致不得不酌予反映於簽單費率，這也是為符合法令對費率與成本適足合理之要求，主管機關對相關費率訂價皆有嚴謹審核與監督機制，並持續關注市售保險商品費率調整情形，以確保保戶權益。    

關於外銷產品責任保險，遇到的問題主要是產品類別與銷售地區，例如部分車用電子或電動公車及工具機等多數再保合約，均為除外不保的產品，保險公司為適當分散風險，只能採用臨分再保市場的承保能量，而無法一味低價自留承作。至於銷售地區，目前多數公司的再保合約均將美加地區除外，也需要透過臨分再保分散風險。美加地區訴訟成本高，求償金額變化大，都會影響再保險人的承接條件，至於非美加地區通常再保條件變動較不明顯。     

產業界面對當前保費成本可能增加趨勢，產險公會也提出3點建議。首先，近年全球天災、意外事故不斷，再保市場費率依據損失情形及通膨因素隨之調整，國內當前保險費率受再保成本走高所影響，過往費率較低的狀況亦隨之調整。產險公會建議企業界應重新檢視所面對的風險及承擔能力，確認保險需求，進而適度依自身預算成本購買保險。
 
在保險費率漸趨上調，保險條件越來越緊縮情況下，產險會建議企業在保險成本增加之外，應加深自身風險管理的落實，風險會因為保險獲得部分轉嫁，但並不會因為買了保險而降低。產險業及再保人願意對風險管理較佳的企業，提供較大的承保能量與較適宜的費率。職是之故，企業必須重視風險管理並持續投入風險改善，且能夠向產險業及再保人展現風險改善的具體作為與績效，始有助於反映在保險條件與對價上。

對於許多產險公司都有提供損害防阻建議的服務，企業客戶可善加利用，據此企業可在保險成本增加時，藉由提升風險管理落實風險改善，將潛在風險降低，且透過保險方案調整，可降低保險成本負擔達成降低成本控管風險的雙贏策略。     

產險公會也指出，金管會對於保費的調整機制已訂於監理配套措施中，定期要求保險公司進行費率檢測，並一直持續關注市售保險商品費率調整情形，督導保險公司落實檢視保險商品費率合理與適足，確保保戶的權益。

此外，產險公會也強調，因再保成本上漲，確實會影響費率水平，但每個企業個案或保險公司合約因其損失經驗、損害防阻措施良窳、自負額高低等多項因素都不同，保險業可以加強同業共保，儘可能分散再保市場，並提供保戶損害防阻服務，以降低風險，對保戶方面則提升損害防阻意識，建議其逐步提高自負（留）額度等，以期降低再保費調漲對企業的衝擊。

至於保險公司與保經、保代深知硬市場將使客戶可能承擔更高的費率，因此，在續保的作業上，均投入更多的人力、物力和時間與再保業者溝通爭取較佳條件，同時也提醒客戶，讓客戶瞭解風險管理的重要性，並依各項風險的輕重緩急，提供客戶更多選擇方案，非不得已卻勿輕意拒絕承保。

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