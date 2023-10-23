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搶循環經濟商機！衛司特「把廢液變銅管」　11月正式上櫃

▲衛司特董事長林世民說明，衛司特技術的優勢在於降低回收利用成本，並創造額外價值。（圖／記者林志怡攝，2023.10.23）
▲衛司特董事長林世民說明，衛司特技術的優勢在於降低回收利用成本，並創造額外價值。（圖／記者林志怡攝，2023.10.23）

記者林志怡／台北報導

衛司特（6894）今（24）日舉辦上櫃前業績發表會，專精於高性能金屬（以銅為主）廢液再生服務的完整解決方案，並以低成本還原金屬、與客戶共享獲益為一大特色，且可達循環經濟目標，預計11月正式轉上櫃。

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衛司特董事長林世民說明，衛司特原為金屬廢液處理專門廠商，後發展為重金屬回收技術服務廠商，目前營運區塊擴及台灣、中國、東南亞地區，以BOO（Build-Operate-Own；投資建造-經營操作-資產擁有）模式合作的工廠超過60家。

銅是台灣進口量需求非常大的金屬。林世民說明，半導體、面板製程都可能導入銅，而濕式製程往往會產生銅酸廢液，過去的處理作法想將銅離子還原為金屬，需要耗費許多化學藥品，並生成污泥，其後伴隨大量成本與環境風險。

因此，林世民表示，衛司特開發獨特的電化學方法，把金屬離子還原為金屬，且唯一的成本就是電費，以回收1公斤銅為例，約需要3到5度電，換算電費約為12元，而1公斤的銅約可以賣240元，換言之處理成本只有其產生價值的5%，可說是「無中生有」、將成本變成價值。

林世民說，衛司特透過BOO模式，把產出的價值與客戶分享，與衛司特合作的廠商，會在其廠內裝設獨家專利的「Recocell電解回收系統」，協助客戶將多種金屬成分的廢液進行電解再生，而衛司特則進行後續的銅管回收作業，是與客戶共創雙贏的合作方式。

對於相關回收技術優勢，林世民說，製造業零掩埋、零廢棄物，是國際潮流，相信未來有必然的市場與未來，衛司特會把回收的銅管、金屬成分純度再提高，讓相關材料再回到產線原物料端，這也是品牌廠商所要求的，包括蘋果電腦，也希望使用再生原物料，相信會是良性循環。

林世民表示，預期未來高階電子製造業中，對高純度的再生金屬銅需求，會大幅增加。同時，衛司特也早已布局中國、越南、泰國、馬來西亞、新加坡等海外市場，可在地就近提供服務，在全球淨零排碳的趨勢下，公司未來前景看好。

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