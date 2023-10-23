「熊讚」無商標授權盜版玩偶充斥市面利潤下降　觀傳局允申請專利

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對此，觀傳局科長坦言，確實知道網路上有人買賣熊讚玩偶，但這部分屬於個人買賣行為，而這2個字不能當成商標，是因為智慧財產局認為「熊讚」只是台灣通俗用語，不可以申請商標專利，而因為不能當成商標，所以無法處置。
柳采葳說，根據觀傳局統計，從107年迄今，市府已投入超過4,200萬行銷推廣預算，市府行銷活動不就等於變相幫無授權業者進行銷售宣傳。當偽品充斥市面，取得北市觀傳局合法授權的廠商完售率及實際銷售金額卻年年下降，107年授權金167萬完售率100%到111年授權金下降到81萬，完售率更只剩52%實際銷售金額僅剩42萬，市府該好好思考如何保障合法授權業者。
柳采葳建議在熊讚平面及立體商標權將於117年屆滿前，觀傳局應提前取得｢熊讚」或｢熊讚bravo」等文字商標外，定期網路巡查、實體通路稽查，查有不法嚴格執行開罰，並終結市售熊讚真偽不分、劣質製造的亂象，這才有助於城市吉祥物「熊讚bravo」推廣台北市城市形象。
觀傳局長王秋冬最後強調，熊讚絕對是台北市吉祥物，可以代表台北意象，多年努以來，如今國內外都知道熊讚代表台北市，近期會努力研究方案，向智財局申請專利，變成註冊商標。